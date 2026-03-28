TSV Allach München und SV Lohhof liefern packendes Duell

In einem spannenden und torreichen Spiel setzte sich der TSV Allach München knapp gegen den SV Lohhof durch. Vor 60 Zuschauern auf heimischem Platz entwickelte sich von Beginn an eine unterhaltsame Partie, in der beide Teams früh Akzente setzten.

Bereits in der 3. Minute brachte Bilall Misini die Gäste aus Lohhof in Führung. Allach antwortete nach 21 Minuten, als Benedikt Gromes per Abschluss aus kurzer Distanz den Ausgleich erzielte. Nach der Pause übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle: Thomas Huser (57.) und Samir Beric (64.) sorgten mit ihren Treffern für eine vermeintlich komfortable 3:1-Führung.

Doch der SV Lohhof kämpfte sich zurück. Fabian Böck (72.) sowie Tobias Handra (84.) glichen die Partie spektakulär zum 3:3 aus. Als sich alles auf ein Remis einstellte, war es Routinier Uli Fries, der in der 90. Minute mit einem präzisen Schuss den umjubelten Siegtreffer für Allach erzielte.