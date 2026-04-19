TSV Allach München fegt Feldmoching vom Platz

– Foto: Johann Margreiter

Im Tabellenkeller spitzt sich die Situation weiter zu: TSV Arnbach und VfR Garching II bleiben abgeschlagen, während Moosach-Hartmannshofen durch den Auswärtssieg neue Hoffnung schöpft. Feldmoching und Karlsfeld II müssen ebenfalls wachsam bleiben, um nicht abzurutschen.

Während FC Türk S. Garching mit einem weiteren Sieg beim SV Olympiadorf München seine Tabellenführung festigte, meldete sich der SV Sulzemoos mit einem klaren Heimerfolg gegen SV Weichs eindrucksvoll zurück. FSV Harthof München rundete den Spieltag mit einem Heimsieg gegen TSV Eintracht Karlsfeld II ab und bleibt damit in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.

Am Sonntag setzte SC Grüne Heide Ismaning ein Ausrufezeichen und fertigte VfR Garching II regelrecht ab. Gleichzeitig bewies der SV Lohhof seine Aufstiegsambitionen, indem er beim TSV Arnbach souverän auftrat und wichtige Punkte im Rennen um die Spitze mitnahm.

Der 21. Spieltag der Kreisliga München brachte erneut einige klare Entscheidungen, aber auch knappe Duelle. TSV Allach München präsentierte sich in Torlaune und ließ der SpVgg Feldmoching keine Chance. Auch das Kellerduell zwischen TSV 1865 Dachau II und TSV Moosach-Hartmannshofen bot Spannung, wobei die Gäste ihre Chance nutzten und wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammelten.

Grüne Heide überrollt Garching II

SC Grüne Heide Ismaning feierte am 21. Spieltag der Kreisliga München einen deutlichen Auswärtssieg beim VfR Garching II und festigte damit den siebten Tabellenplatz, während die Gastgeber auf Rang 13 verharren. Bereits in der 2. Minute leitete Manuel Schricker mit einem schnellen Treffer die einseitige Partie ein. Felix Ruhland (15.) und Michael Niggl (34.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0.

Nach dem Seitenwechsel schien Garching kurz aufzuatmen, als Michael Niggl (61.) auf 4:0 stellte, aber kurz darauf Marcel Krautner (68.) den Ehrentreffer erzielte. In der Schlussphase sorgte Marcel Gessler mit einem Doppelpack (80., 82.) für klare Verhältnisse, ehe Michael Niggl (88.) mit seinem dritten Treffer den Endstand markierte. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Gregor Weiderer (54.) ließ sich Ismaning den Sieg nicht nehmen. Mit dem Auswärtserfolg klettert der SC Grüne Heide Ismaning auf 32 Punkte und bleibt Tabellen-Siebter. Der VfR Garching II steckt mit 9 Punkten weiterhin auf Rang 13 fest, nur einen Zähler vor dem Schlusslicht.

Lohhof setzt Ausrufezeichen bei Arnbach Der SV Lohhof hat am 21. Spieltag der Kreisliga München beim TSV Arnbach einen klaren Auswärtssieg gefeiert und seine Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauert. Mit dem 4:0-Erfolg klettert Lohhof auf Rang zwei der Tabelle, während Arnbach auf dem letzten Platz verharrt. Bereits früh stellte Luan da Costa Barros die Weichen auf Sieg, als er in der 6. Minute den Führungstreffer erzielte. Die Gäste dominierten das Spielgeschehen und bauten den Vorsprung in der 24. Minute durch Daniel Suck auf 2:0 aus. Kurz nach Wiederanpfiff sorgte Fabian Böck (47.) mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung. In der 76. Minute besorgte erneut Luan da Costa Barros den 4:0-Endstand. Während der SV Lohhof mit nun 48 Punkten weiterhin im direkten Aufstiegsrennen bleibt, steckt der TSV Arnbach mit nur 8 Zählern tief im Tabellenkeller fest und belegt weiterhin den 14. Platz. Vor 50 Zuschauern blieb das Spiel bis zuletzt ein deutlicher Beleg für die unterschiedlichen Saisonverläufe beider Mannschaften.

Allach stürmt mit Offensivpower nach oben Der TSV Allach München hat am 21. Spieltag der Kreisliga München ein klares Ausrufezeichen gesetzt und die SpVgg Feldmoching deutlich besiegt. Vor 50 Zuschauern legten die Gastgeber von Beginn an ein hohes Tempo vor und erspielten sich schon in der ersten Halbzeit eine komfortable Führung. Bereits in der 15. Minute brachte Thomas Huser Allach in Führung, nur sechs Minuten später erhöhte Benedikt Gromes auf 2:0. Kurz vor der Pause sorgte Dominik Damjanovic mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Feldmoching kam zwar in der 50. Minute durch Kristian Zirdum zum Anschlusstreffer, doch Allach ließ sich davon nicht beeindrucken. In der Schlussphase besiegelten Patrick Zylla (75.) und der eingewechselte Maxim Zakharov (78.) den klaren Heimerfolg. Durch diesen Sieg klettert der TSV Allach München auf den 6. Tabellenplatz und hält Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Feldmoching hingegen rutscht nach der Niederlage auf Rang 11 ab und steckt weiter tief im Kampf um den Klassenerhalt.

Drama in der Schlussphase: Moosach-Hartmannshofen holt Auswärtssieg in Dachau Der TSV Moosach-Hartmannshofen hat am 21. Spieltag der Kreisliga München einen wichtigen 3:2-Erfolg beim TSV 1865 Dachau II gefeiert und sich damit im Abstiegskampf zurückgemeldet. Die Partie war vor 40 Zuschauern von Spannung und wechselnden Spielanteilen geprägt. Bereits in der 29. Minute brachte Jonas Seifert die Gäste in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Georgios Dafermos in der 51. Minute für Dachau aus, das anschließend mehr Spielkontrolle gewann. Doch die Schlussminuten hatten es in sich: Niels Schneider traf in der 85. Minute zum 2:1 für die Gäste, ehe Matija Maric nur vier Minuten später zum 2:2 ausglich. In der Nachspielzeit sorgte schließlich Kian Seyed Vossoughi mit dem 3:2 für Jubel bei Moosach-Hartmannshofen. Mit diesem Sieg klettert Moosach-Hartmannshofen auf Platz 12 und verkürzt den Abstand auf das rettende Ufer. Dachau II bleibt nach der Niederlage auf Rang 8 und muss den Blick weiter nach unten richten.

Später Doppelschlag entscheidet Spitzenspiel Im Spitzenspiel der Kreisliga München setzte sich der FC Türk S. Garching beim SV Olympiadorf München durch und festigte damit die Tabellenführung. Vor 120 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams defensiv kompakt standen. Die Gäste gingen kurz vor der Pause in Führung, als Abdulhamit Zorlu in der 41. Minute verwandelte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Olympiadorf den Druck und kam in der 74. Minute durch Ahmed Abdel Sattar zum Ausgleich. In der Schlussphase nutzte Garching jedoch seine Chancen konsequent: Erneut Abdulhamit Zorlu traf in der 86. Minute zur Führung, ehe Youssef Oueslati in der Nachspielzeit (90.+1) den Endstand herstellte. Mit diesem Erfolg bleibt der FC Türk S. Garching auf Platz 1 der Tabelle und steht nun mit 54 Punkten an der Spitze. SV Olympiadorf München fällt auf Rang 4 zurück und hat nun 43 Zähler.

Harthof festigt Spitzenplatz im Verfolgerfeld Der FSV Harthof München hat am 21. Spieltag der Kreisliga München einen wichtigen Heimsieg gegen den TSV Eintracht Karlsfeld II gefeiert. Vor 60 Zuschauern ging die Mannschaft früh in Führung und nutzte ihre Chancen konsequent. Bereits in der 14. Minute traf Iso Music zum 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte Abdiram Musse Bile (41.) auf 2:0, ehe derselbe Spieler in der 56. Minute seinen Doppelpack schnürte. Karlsfeld kam durch Stipe Mašić (71.) nur noch zum Anschlusstreffer. Mit dem verdienten Sieg klettert Harthof auf Rang drei der Tabelle und bleibt mit 46 Punkten im Aufstiegsrennen. Karlsfeld II bleibt nach der Niederlage auf Platz zehn mit 20 Punkten und muss weiterhin aufpassen, nicht tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. Die Partie war geprägt von einer effizienten Chancenverwertung der Gastgeber, während die Gäste vor allem in der ersten Halbzeit offensiv kaum Durchschlagskraft entwickelten. Erst nach dem 3:0 steigerte sich Karlsfeld, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen.