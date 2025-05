TSV Allach 09 unterliegt in gutem Spiel

Diesen Sonntag war ein spannendes Spiel zu erwarten - der Erstplazierte und Viertplazierte der Kreisliga 1 München trafen aufeinander! Beide Teams - soviel schon vorab - waren aufeinander gut vorbereitet und der Sieger entschied sich durch Nuoncen in der Spielqualität.

15:00 Uhr pfiff der Schiedsrichter das Spiel an, und gleich in der zweiten Minute die erste Bewährungsprobe des gegnerischen Keepers, der mit einer Glanztat den Führungstreffer durch die Nr. 10 - Uli Fries - verhindert hat. Bis zur 32. Minute war das Momentum eher auf Seite Allach, als die erste Ecke der 54-er in der Nr. 4 Dennis Appiiah einen Abnehmer fand. Das Kopfballtor war vermeidbar und zu diesem Zeitpunkt eher glücklich. So lief Allach dem 0 : 1 hinterher und hätte fast das 0 : 2 kassiert. Dann die Erlösung: Ein Abstimmungsfehler in der letzten Abwehrreihe von 54 nutzte unsere Nr. 22 Dominik Damjanovic zum bis dahin verdienten 1 : 1 Ausgleich. So ging ein intensiv geführtes Spiel in die Pause. Duplizität: Uli Fries Nr. 10 prüft Anfang der 2. Halbzeit den starken Keeper, der pariert. Das Spiel ging hin und her - ohne Ruhepause und war sehr spannend anzusehen. Pfostenschuss Gäste, Kopfball durch Allach an den Pfosten, dann eine Glanzparade unserer 1 - es lag etwas in der Luft. ... und dann - die 84. Minute ein Tor, aber für die Gäste. Konter auf der rechten Seite, scharfer Pass von der Auslinie in die Box und mit der Nr. 10 Ahmet Ünal stand der Verwerter goldrichtig. Allach machte total auf und spielte auf den Ausgleich hin. Wieder eine Rettungstat durch den gegnerischen Keeper - es sollte nicht sein. Das 1 : 3 durch die Nr. 10 Ahmet Ünal - geschenkt.