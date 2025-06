TSV Allach 09 – Unsere Legende Uli Fries geht

Gestartet ist er beim TSV Allach 09. Sein Talent wurde vom TSV 1860 München sehr schnell erkannt, so dass er die fußballerische Ausbildung fortan über die gesamte Jugend beim TSV 1860 München erleben durfte.

Die ersten Schritte in den Herrenbereich machte er beim SV Heimstetten.

Da blieb er aber nicht lang – der nächste Karrieresprung war das Engagement bei SV Wacker Burghausen in die 3. Liga. Danach folgten noch viele Jahre beim FC Ismaning und diverse Stationen wie z.B. beim TSV Buchbach, SC Fürstenfeldbruck und SC Oberweikertshofen. Seine letzte Station war vor 3 Jahren aber nochmal seine Herzenssache – der Heimatverein TSV Allach 09. Hier übernahm er vor 2 Jahren auch noch gemeinsam mit Flo Krimmer, Michael Scheuerer das Traineramt. Ein sehr ehrgeiziger Fußballer und Teamplayer geht von Bord. Jetzt kann er sich ganz und gar der Fußballkarriere seiner eigenen Kinder widmen.

2 : 3 Heimniederlage gegen SV Lohhof im letztem Spiel von Uli Fries

Damit ist klar, das Team Allach wollte Uli Fries nochmal einen Siegschenken. Es kam leider anders. Schon in der 2. Minute fabrizierten wir einen wirklich total unglücklichen Eigentreffer, so dass es gleich mal 0 : 1 für Lohhof stand. Aus dem Spiel entstanden gute Torgelegenheiten für beide Teams, wobei der SV Lohhof etwas dominanter war. … für unseren Gegner ging es noch um die Minimalchance – Relegation.

Dann, kurz vor der Pause – ein Heber durch unserer Nr. 9 Thomas Huser – 1 : 1. Das Ergebnis hielt nicht lang: Eine Grätsche traf nicht den Ball, sondern den Spieler im Strafraum – ein berechtigter Elfer. Der führt zum 1 : 2 und schon wieder laufen wir hinterher. Dann die 59. Minute: Uli Fries will flanken, aber irgendwie hat sich der Keeper verschätzt und faustet den Ball ins eigene Tor. Dieses 2 : 2 Unentschieden hatte wieder nur kurz Bestand, bis der SV Lohhof abermals in Führung ging – 2 : 3. Dann, kurz vor Schluss ein Lattenschuss unserer 22 Dominik Damjanovic. Wenn der noch reingegangen wäre – was wäre das für ein würdiger Abschied für Uli gewesen.

So ging er im Spalier der Lohhofer und Allacher Spieler vom Feld und sagte Servus.

Eine spannende Saison ist vorbei. Der TSV Allach 09 gratuliert dem Meister TSV 54 – DJK München ganz herzlich. Sie sind jetzt im neuen Spieljahr in der Bezirksliga spielberechtigt.

Für die Kreisklasse müssen leider die SpVgg Erdweg und der SC Inhauser Moos planen. Spannend wurde es noch für den TSV Dachau 1865 II und dem TSV Eintracht Karlsfeld II – beide konnten die Liga halten. Gratulation! Wir Allacher

belegen den Saisonverlauf widerspiegelnden 5. Platz.

Jetzt ist Pause.

@An alle Teams und Fans: Schöne Zeit und bis bald, wenn die schönste Nebenbeschäftigung – der Fußball – wieder in die nächste Runde geht.

@Allacher Jungs: Eine super Zeit mit vielen gemeinsamen Erlebnissen ist vorbei. Erholt euch!

Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofe