TSV Allach 09 - Unnötiger Fehlstart

Allach startet die neue Kreisliga-Saison mit einer unnötigen Niederlage. Zwei Eigentore, ausgelassene Hochprozenter, ein fehlendes Mittelfeld, dann noch Pech bei einem strammen Schuss und letztendlich nur der Anschlusstreffer sind die Kurzfassung zum Spiel. Die Enttäuschung war bei Spielende natürlich groß.

Was war passiert?

Beide Teams sah man schon beim Einlauf die Spannung an. Bei super Fußballwetter und vor doch recht vielen Fans wurde dann das Spiel und die Saison endlich angepfiffen. Von Anfang an sah man ein umkämpftes aber nicht hochklassiges Fußballspiel. Dann war plötzlich auf der linken Seite für Allach die große Chance allein vor dem gegnerischen Keeper zum

Führungstreffer - ein flacher Schuss - Keeper hält. O.k., kann passieren, obwohl mit mehr Cleverness das Ding rein gehen muss. Dann ein Gegenstoß auf unserer rechten Seite - Verteidiger überspielt - in der Mitte wird der Ball verstolpert und dann ein unbedrängtes unhaltbares Eigentor durch den linken Verteidiger. So ein Eigentor sieht man auch nicht oft. Der Anschlusstreffer lag aber in der Luft! Ein strammer Schuss - den der Sulzemooser Keeper sicherlich nicht gehalten hätte - wurde seitlich mit dem Gesicht eines Sulzemoosers entschärft. Es gab natürlich eine kleine Spielunterbrechung.

Wir Allacher hoffen für den betroffenen Spieler, dass

der Treffer keine Folgen hat. Dann, kurz vor dem Halbzeitpfiff dann die

eigentlich spielentscheidende Szene. Wie mir später gesagt wurde, hat der Gegner aus Abseitsposition Richtigung Tor geschossen und unser

Innenverteidiger den Ball mit dem Bein so unglücklich abgewehrt, dass zum zweiten Mal unhaltbar für unseren Keeper eingenetzt wurde.

Für uns Allacher war das Spiel total auf dem Kopf gestellt. Hilft nicht´s, in der zweiten Halbzeit Gas geben und Spiel drehen war angesagt.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit - und wieder war unser Offensivspieler auf der rechten Seite allein vor dem Keeper - und wem sag ich´s: Nochmal angeschossen! Es war zum Haareraufen! In unserer Offensivbemühungen war natürlich Platz für gegnerische Konter. Eine 1000 %ige hat Sulzemoos vor leerem Tor liegen lassen - den haben wir schon alle drin gesehen - Glück gehabt. In Folge machten wir Allacher es Sulzemoos auch leicht, weil wir zwischen Abwehr und Angriff ständig ein 20 Meter großes Mittelfeldloch hatten. Wie soll da geordnet der Druck erhöht werden?

Etwa eine viertel Stunde vor Schluss dann doch noch ein guter Spielzug, der auch gleich zum Anschlusstreffer führte. Alle weiteren Bemühungen führten nicht zum ersehnten Ausgleich. Das Spiel endete - aus Sicht Allach - glücklich 2 : 1 für Sulzemoos.

Mein Resümee zum Allacher Spiel: Ein Spiel gewinnt man nur, wenn man

a) sich nicht ständig verdrippelt,

b) clever vor dem Tor agiert,

c) die Ordnung im Spielsystem hält und

d) reaktionsschnell auf sich ergebende Spielsituationen agiert.

Am Freitag 29.08.2025 um 19:00 Uhr kommt der FC Türk Sport Garching zu uns an die Enterstraße 55. Unser Gegner hat im Auftaktspiel gegen

Grüne Heide Ismaning einen Punkt nach Hause entführt.

Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofer

25.08.2025