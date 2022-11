TSV Allach 09 überwintert auf Platz 1 !



Servus liebe Fußballfreunde.

Der TSV Allach 09 geht als Spitzenreiter der Kreisliga in die Winterpause

und nimmt im neuen Jahr den Kampf um die Meisterschaft von der Pole-

Position aus an!

Hierfür brauchte es einen Sieg gegen FC Alte Haide-DSC, da punktgleich

SV Waldeck-Obermenzing in Lauerstellung ist. Was in der Tabellenansicht

so klar aussieht, muss aber erstmal mit Respekt vor dem Gegner

konzentriert und diszipliniert bespielt werden. So ist Allach bei Nebel und

Null Grad ins Spiel gegangen.

Allach spielte mit Beginn der 1. Halbzeit ein wirklich gutes Spiel, so dass in

der 22.-ten Minute folgerichtig die Führung durch Thomas Huser fiel.

Dann aber der Schock: Roco Gojani wird mit Rot vom Platz gestellt. Ein

kurzer verbaler Disput mit - mutmaßlich - Gegners Anhang war für den

Schiedsrichter Grund für diese Entscheidung. Jetzt mussten 60 Minuten in

Unterzahl bestritten werden. Glück im Unglück: Der Gegner war allein vor

unserem Keeper und traf nur den Außenpfosten. In der 41.-te Minute

dann der Elfmeter gegen uns - 1 : 1. Die Welt steht Kopf! Allach spielte

aber weiter Fußball, so dass verdienter Maßen der Führungstreffer zum

2 : 1 fiel - Doppelpack Thomas Huser. So ging es in die Halbzeitpause.

In die 2. Halbzeit ging es dann mit gleicher Aufstellung wieder ins Spiel.

Der Druck auf die Spieler des FC Alte Haide-DSC wurde immer größer, so

dass dann ein Eigentor für den 3 : 1 Spielstand sorgte. Alles schien schon

in trockenen Tüchern, und dann in der 92.-ten Minute ... wieder Elfmeter

gegen uns. Die Allacher konnten die nochmalige Elfmeterentscheidung

gegen sich wieder nicht nachvollziehen. Ergebniskosmetik für den Gegner

zum 3 : 2 Endstand.

Resümee: Der TSV Allach 09 hat im Verlauf dieser Saison gezeigt, dass

Disziplin, gutes Training, Spielfreude und vorallem mannschaftliche

Geschlossenheit Basis für noch mehr sind. Ein Glücksfall ist dabei - und

dass muss erwähnt werden - die beiden Trainer, die in dieser Saison in

Allach neu gestartet sind und eine neue Spielkultur etabliert haben.

Jetzt geht es erstmal für alle Allacher mit einem breiten Grinsen im

Gesicht in die Winterpause. @Jungs: Alles gut gemacht - macht weiter so!

Haltet euch soweit als möglich vom Süßen und Fettigen weg, damit die

Vorbereitung auf gutem Level starten kann. Diese Saison gibt es am Ende

etwas abzuholen. :-))

Schöne Adventszeit und Weihnachten an alle Fans des Fußballs und

rutscht alle gut ins neue Jahr.

Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofer