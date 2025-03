TSV Allach 09 stolpert gegen Tabellenletzten

So., 16.03.2025, 15:00 Uhr

Servus liebe Fußballfreunde.

Es ist so und so schon schwierig neutral zu sein - heut um so mehr. Nichts anderes als 3 Punkte sollten es sein - drei Umstände waren aber maßgeblich für das Unentschieden: 1. Primär haben wir unser eigenes Spiel nicht auf den Rasen gebracht. 2. Die Spieler des TSV Allach 09 mussten eigentlich berührungslos spielen, da der Gegner immer mit heftigem Schreien zu Boden ging. 3. Leider wurde das nicht unterbunden. Es war nicht schön anzusehen. Eigentlich ist damit schon alles gesagt. Einen Spieler von Allach kann ich auch nicht als spielbestimmend herausheben.