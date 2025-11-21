TSV Allach 09 spielt sich kontinuierlich in die Spitzengruppe

0 : 4 am Freitag im Flutllichtspiel auswärts beim SV Weichs
Servus liebe Fußballfreunde.
10 - in Worten - zehn Spiele ungeschlagen! Daraus 28 Punkte in Folge eingefahren und zwischenzeitlich (am heutigen Freitag) Platz 2, dass ist unsere Bilanz nach dem heutigen Spiel! Für unser erstes Rückrundenspiel hatten wir in Weichs beste Wetter- und Rasenbedingungen. Das Flutlicht war eingeschalten :) und die Anzeigetafel war mit unserem Logo als Gast gerichtet! Also, dafür vielen Dank an Weichs - mehr an Wertschätzung gegenüber Gastvereine gibt es fast nicht.
Vor dem Anpfiff noch mal der Allacher Kreis - die Entschlossenheit ist spürbar! ... und dann, Anpfiff! Der Ball läuft im Allacher Team, ... und gleich mal eine Chance für uns - vorbei. Gegenzug Weichs: Knapp an unserem Tor vorbei. 15. Minute: Super Vorarbeit auf unserer rechten Angriffseite mit Abschluss durch Dominik Damjanovic (10), der Weichser Keeper kann nur nach vorn abklatschen und Maxim Zakharov steht richtig - Abstauber zum 0 : 1. Und weiter gehts mit Maxim auf Domba - Parade durch Fabian Langer (1). Wieder nur Minuten später - Weichs: Edouard Amissi (9) schießt am leeren Tor vorbei. Den haben alle im Stadion schon drinnen gesehen. Nach einer Ecke hatte Weichs wiederholt eine bigChance - die unser Uli Steigenberger (1) entschärfen konnte. Es kommt wie es kommt: Weichs trifft nicht und Allach mit weitem Freistoß durch Patrick Zylla (28), Duro Ereiz (13) hält den Kopf hin - Tooooor! Mit diesem 0 : 2 ging es in die Halbzeit!
Es dauerte bis in die 65. Minute, bis Allach wieder jubeln konnte: Marco da Silva (27) steckt auf Dominik Damjanovic (10) durch, der sehr überlegt einschiebt - 0 : 3. Mittlerweile wurden auch einige Wechsel vollzogen um frische Kräfte und Schnelligkeit auf den Platz zu bringen - z.B. Luka Franzini (11). Er nutzt den sich eröffnenden freien Raum, ist fast durch und wird im Strafraum gefault - Elfmeter. Der mittlerweile auch eingewechselte Uli Fries (47) tritt an und trifft - 0 : 4.
Vier verschiedene Torschützen beenden den Abend mit einem Allacher Sieg.
Resümee: Selbstvertrauen, Härte gegen den Ball, Spielfreude, Teamgeist und gute Verwertung der möglichen Torchancen - alles Pluspunkte für das Allacher Team. Die Weichser haben Ihre Möglichkeiten nicht genutzt und sind auf einen Gegner getroffen, der einen richtig guten Lauf hat.
Meine Wahl auf den besten Spieler ist heute sehr schwierig. Unsere beiden 6-er Michael Scheuerer (6) und Dominik Wiegele (8) waren super Staubsauger und haben dem Gegner das Mittelfeld total zugemacht. Genauso unser Linksaußen Marco da Silva (2), der es mit einem sehr quirligen Sedin Hrbat (20) zu tun hatte, die Aufgabe wirklich stark gelöst hat und dabei noch offensiv Akzente setzte.
Unser nächstes Spiel ist am 21.11.2025 - wieder an einem Freitag - um 19:30 Uhr beim FSV Harthof München. Die letzten beide Spiele gingen allsamt an den FSV - da ist für uns noch eine big bill offen. Aber obacht - Harthof spielt aktuell auch eine gute Saison.
@Team Allach: Dieses Spiel ist richtungsweisend - auf geht´s Team Allach!
Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofer
15.11.2025