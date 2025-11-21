TSV Allach 09 spielt sich kontinuierlich in die Spitzengruppe

10 - in Worten - zehn Spiele ungeschlagen! Daraus 28 Punkte in Folge eingefahren und zwischenzeitlich (am heutigen Freitag) Platz 2, dass ist unsere Bilanz nach dem heutigen Spiel! Für unser erstes Rückrundenspiel hatten wir in Weichs beste Wetter- und Rasenbedingungen. Das Flutlicht war eingeschalten :) und die Anzeigetafel war mit unserem Logo als Gast gerichtet! Also, dafür vielen Dank an Weichs - mehr an Wertschätzung gegenüber Gastvereine gibt es fast nicht.

Vor dem Anpfiff noch mal der Allacher Kreis - die Entschlossenheit ist spürbar! ... und dann, Anpfiff! Der Ball läuft im Allacher Team, ... und gleich mal eine Chance für uns - vorbei. Gegenzug Weichs: Knapp an unserem Tor vorbei. 15. Minute: Super Vorarbeit auf unserer rechten Angriffseite mit Abschluss durch Dominik Damjanovic (10), der Weichser Keeper kann nur nach vorn abklatschen und Maxim Zakharov steht richtig - Abstauber zum 0 : 1. Und weiter gehts mit Maxim auf Domba - Parade durch Fabian Langer (1). Wieder nur Minuten später - Weichs: Edouard Amissi (9) schießt am leeren Tor vorbei. Den haben alle im Stadion schon drinnen gesehen. Nach einer Ecke hatte Weichs wiederholt eine bigChance - die unser Uli Steigenberger (1) entschärfen konnte. Es kommt wie es kommt: Weichs trifft nicht und Allach mit weitem Freistoß durch Patrick Zylla (28), Duro Ereiz (13) hält den Kopf hin - Tooooor! Mit diesem 0 : 2 ging es in die Halbzeit!

Es dauerte bis in die 65. Minute, bis Allach wieder jubeln konnte: Marco da Silva (27) steckt auf Dominik Damjanovic (10) durch, der sehr überlegt einschiebt - 0 : 3. Mittlerweile wurden auch einige Wechsel vollzogen um frische Kräfte und Schnelligkeit auf den Platz zu bringen - z.B. Luka Franzini (11). Er nutzt den sich eröffnenden freien Raum, ist fast durch und wird im Strafraum gefault - Elfmeter. Der mittlerweile auch eingewechselte Uli Fries (47) tritt an und trifft - 0 : 4.