TSV Allach 09 siegt sich auf 4. Tabellenplatz

Kälteschock! Sonnenschein ohne Ende bei nur 5° C. Da war jeder froh, der spielen durfte :) . Die Bank jedenfalls lag im Wind und etwas schattig, also keine guten Voraussetzungen für die Ergänzungsspieler. Die Fans am

Der Rasen war super kurz geschorren - also auf geht´s.

Allach startete die ersten 15 Minuten gleich mal mit zwei sehr guten Chancen. Einmal rettete für SC Inhauser Moos die Querlatte und beim zweiten Mal mit Glanzparade der Keeper. Da ließ sich der Gastgeber nicht lange bitten und setzte kurz danach auch einen auf die Querlatte. Das

Spiel der Allacher war gegenüber dem der letzten Woche nicht wieder zuerkennen - das Herz war da aber kein Spielfluss. So sahen wir ein Spiel, bei dem die Inhauser sich gute Chancen erarbeiten konnten. In Halbzeit zwei wurden davon 2 richtig gute Möglichkeiten ausgelassen, was sich rächte: Eine stramme Hereingabe von unserer Nr. 6 Michael Scheuerer in

den Strafraum führte zum Eigentor - 0 : 1 für Allach. Jetzt noch 5 Minuten, dann sind die 90 Minuten überstanden! Dann doch noch fast der Ausgleich - Kopfball knapp am Allacher Gehäuse vorbei. Mit erheblicher Nachspielzeit rettete sich Allach über die Ziellinie.

Resümee: Glücklicher Sieg! ... und, Tabellentausch mit SV Sulzemoos, da der Viertplazierte seine Punkte beim SC Grüne Heide gelassen hat.

Am kommenden Sonntag 13.04.2025 um 15:00 Uhr dürfen wir Allacher die Zweitvertretung des TSV 1865 Dachau begrüßen.

@Allacher Jungs: In dieser Liga kann jeder jeden schlagen - also weiter so intensiv arbeiten wie bisher.

Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofer