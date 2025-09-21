TSV Allach 09 - Sieg und die Erkenntnis: Geht doch!

7 : 2 Befreiungsschlag im Heimspiel gegen TSV Moosach-Hartmannshofen

Servus liebe Fußballfreunde.

Erleichterung in Allach! Wir haben es doch nicht verlernt - wir können Spiele für uns entscheiden. Unser Gegner: Mit viel Schwung aus den ersten 3 Spielen, der Aufsteiger TSV Moosach-Hartmannshofen.

Nach unseren Spielen bisher - irgendwie gut und doch ohne zählbarem Ergebnis, wollten wir uns endlich selbst belohnen. Trotz des Torfestivals war aber das Spiel nicht so souverän und in Teilen auch nicht mit so viel Klasse wie wir es teilweise in den ersten drei Spielen zeigten - Hauptsache 3 Punkte.

Rückwirkend betrachtet hätte das Spiel eine ganz andere Wendung haben können, wenn der indirekte Freistoß aus Minute 14 nicht noch auf der Linie durch unseren Schobi (Michael Scheuerer) weggekratzt worden wäre. Mit dem Treffer 3 Minuten später durch den Moosacher Markus Schneider wäre es dann nach 17 Minuten schon 0 : 2 gestanden.

Dieser Kelch ging an uns vorbei. Die nächsten 4 Tore in der ersten Spielhälfte gingen dann auf das Konto von Michael Scheuerer, Domini Damjanovic, Thomas Huser und Samir Beric. Die 3 Tore zum 4 : 1 vor der Halbzeit fielen innerhalb von 5 Minuten und waren unser Brustlöser und für Moosach denkbar niederschmetternd.Mit sichtbarer Erleichterung ging das Team Allach in die Kabine.

Es dauerte dann bis zur 58. Minute, bis der Torreigen seine Fortsetzung fand: Thomas Huser nach Ecke, Dominik Damjanovic nach super Vorarbeit von Florian Neumaier und mit einem Kreuzecktreffer unser Samir Beric. Den Schlusspunkt setzte der Moosacher Spielertrainer Florian Hanemann mit einem Alleingang zum 7 : 2 Endstand.

Mein Resümee zum Allacher Spiel: Das Spiel war nicht immer schön anzusehen, aber die Entschlossenheit der Allacher und deren Effizienz waren heute spielentscheidend. ... und, der Abwehrverbund um unseren Presi (Duro Ereiz) und Leon Hatzipanourgias gab die nötige Sicherheit für die Aktionen nach vorne.

Am Sonntag 21.09.2025 um 15:00 Uhr treten wir Allacher auswärts gegen den Bezirksligaabsteiger SpVgg Feldmoching an.

@Team Allach: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel! Das Moosach-Spiel soll keine Eintagsfliege sein, also volle Konzentration mit großer Vorfreude für das nächste Spiel und 3 Punkte abholen!

Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofer

17.09.2025