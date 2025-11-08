TSV Allach 09 setzt Siegesserie fort

Sauwetter am Sonntag, nicht aber für die Spieler des TSV Allach 09 - die freuten sich auf die nassen Gegebenheiten auf dem wirklich im guten Zustand befindlichen Rasen des VfR Garching. Das eigene Fanlager war zwar überschaubar, unterstützte uns aber zu jederzeit! Natürlich war uns bewusst, in welcher Situation die Zweitvertretung des VfR Garching sich befindet, aber ... zu keiner Zeit wurde unser Gegner unterschätzt. Die Vorbereitung in der Kabine und auf dem Feld war genauso wie in allen Spielen zuvor.

Um 12:30 Uhr wurde das Spiel vom Referee angepfiffen und wieder ein Paukenschlag: Marco da Silva (27) sticht auf der linken Angriffsseite durch und bedient Dominik Damjanovic (10), der überlegt einschiebt - 0 : 1 in der 4. Minute! Der Jubel war jedoch kaum verklungen, da wurde dem Gastgeber - aus Sicht Allach - ein wirklich schmeichelhafter Elfmeter zugesprochen. Meine Anmerkung dazu: Da wird jede Verteidigung im Strafraum schwer. Unser Keeper Uli Steigenberger (1) war zwar in der richtigen Ecke, aber ohne Chance - 1 :1. Allach hat sich nicht beirren lassen und konzentriert weiter gespielt. Die Belohnung in Minute 20: Freistoß Patrick Zylla (28) - Kopfball Thomas Huser (9) - Tor zum 1 : 2!Nach 2 weiteren guten Allacher Chancen aber eine Riesenchance durch Garching, die unser Keeper entschärfen konnte. Das hätte der Ausgleich sein müssen! In der 38. Minute hat dann unser Samir Beric (16) eine super Kombination von Dominik Damjanovic mit Thomas Huser zum 1 : 3 vollendet. Nachdem noch jeweils eine gute Chance für Garching und Allach vergeben wurden, erfolgte der Pfiff zur Halbzeitpause.