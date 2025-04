TSV Allach 09 mit viel Herz zum Sieg

Aus dem Spiel: Allach startete fulminant - Toooor in der 5. Minute durch unsere Nr. 22 Dominik Damjanovic (Domba), der durch Thomas Huser Klasse bedient wurde. So läufts, 2 Großchancen in den ersten 10 Minuten - Allach trifft und Allach pariert. Es entwickelte sich ein engagiertes Spiel, bei dem die Allacher vielleicht den etwas größeren Biss hatten. Mit dem 1 : 0 ging es dann in die Halbzeitpause. Kurz nach Wiederanpfiff hatte dann der Passgeber zum ersten Tor seine eigene hochkarätige Chance - knapp über das Gehäuse. Schade Husi. Beinahe wäre sogar ein Tor durch unseren Keeper Uli Steigenberger gefallen - ein weiter Ball kommt kurz vor dem gegnerischen Keeper auf und war von Ihm nur durch eine beherzte Rettungsaktion knapp unter der Latte zur Ecke ablenkbar. Tja, dann hat sich unser Innenverteidiger Nr. 13 Duro Ereiz zwei gelbe Karten innerhalb von 5 Minuten geleistet - gelb/rot. 30 Minuten in Unterzahl standen an. Heute aber hat sich Allach die Punkte nicht mehr nehmen lassen. Ein direkter Freistoß von der Nr. 10 Uli Fries ging satt ins Gehäuse - 2 : 0. In den allerletzten Minuten verursachte Allach noch einen Elfer gegen sich, den aber die Nr. 1 im Tor Uli Steigenberger halten konnte.

Resümee: Dieses Spiel wurde von dem Team gewonnen, dass den Sieg mehr wollte. Der Umgang miteinander war sehr fair. Herausheben möchte ich Nr. 16 Samir Beric der unser Mittelfeldmotor war und Nr. 47 Dominik Wiegele als Staubsauger vor der Abwehr.

Am kommenden Sonntag 06.04.2025 um 14:30 Uhr sind wir Allacher zu Gast bei SC Inhauser Moos.

@Allacher Jungs: Wieder eine gute kämpferische und spielerische Leistung - weiter so. Vielleicht eines noch, die letzten 3 Spiele bekamen wir immer einen Elfmeter gegen uns - daran solltet Ihr arbeiten.

Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofer