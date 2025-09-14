TSV Allach 09 mit unterschiedlichen Halbzeiten

Leider ist das eingetreten, was wir zum Start der Kreisliga unbedingt vermeiden wollten - einen kompletten Fehlstart!

Für gute Leistungen konnten wir uns leider nicht selbst belohnen, und das gilt auch für das Spiel in Lohhof. Anstelle eines sehr möglichen 0 : 2 gingen wir mit 1 : 1 in die Halbzeitpause. Das Spiel bekam dann in der 2. Halbzeit und einem wirklich unglücklichen Tor zum 2 : 1 die Wendung zu Gunsten der Heimmannschaft. Lohhof hat aufgrund der Dominanz in Hälfte 2 das Spiel verdienter Maßen für sich entschieden.

Spielentscheidend waren für mich folgende Szenen: Nach unserer schnellen Führung durch Dominik Damjanovic hatten wir etwa zur 30. Minute allein vor dem gegnerischen Keeper das 2 : 0 nicht reingemacht.

Bis dahin sah ich von Lohhofer Spielern keine Großchance. Dann - Einwurf vom Gegner, Kopfballverlängerung auf Nemanja Plavsic und ein Schuss außerhalb des Strafraums durch Freund und Feind - Tor! So ein Tor kann man auch glücklich nennen. Mit dem 1 : 1 ging es in Hälfte 2 weiter.

10 Minuten waren gespielt, Daniel Suck mit einem Verlegenheitsschuss und unser Keeper lässt den Ball zum 2 : 1 durchflutschen. Wieder glücklich für Lohhof! Jetzt waren die Lohhofer im Flow und überlegen. Allach hattedem Sturmlauf nichts mehr entgegen zu setzen und unser Keeper parierte so manchen Schuss. Durch Bilall Misini und Costa Barros mussten wir in Folge dessen noch 2 Tore zum 4 : 1 Endstand hinnehmen.

Mein Resümee zum Allacher Spiel: Die erste Halbzeit waren wir so ekelig wie angekündigt und zeigten sehr guten Fußball. In Halbzeit 2 war der Führungstreffer für die Hausherren der Aufgalopp und die Motivation für den verdienten 4 : 1 Sieg! Wenn ich den katastrophalen Fehlpass zum vierten Gegentor hinzuzähle, hatte Lohhof bei 3 Treffern richtig Glück!

Glück muss man sich aber auch erzwingen.

Null Punkte aus 3 Spielen und die 11 Gegentore wiederspiegeln leider nicht die Gesamtleistung der Allacher.