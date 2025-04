TSV Allach 09 mit unbedingtem Willen siegreich

Heute waren die Zweit - und Drittvertretung des TSV Dachau 1865 bei uns und ich kann schon mal verraten, auch die Dritte hat Ihre Punkte in Allach gelassen. Gratulation an unsere Zweite! Die Voraussetzungen für einen guten Spielenachmittag waren schon mal in den äußeren Verhältnissen gelegen - trocken, ca. 17 °C und unser Kunstrasen in Klasse Zustand :). Unser Vereinswirt durfte die Vielzahl an Getränke - und Essenswünsche der Fans beider Lager erfüllen und hatte so auch seinen Anteil an den guten Voraussetzungen.

15:00 Uhr pünktlich pfiff dann der Schiedsrichter das Spiel an. Es dauerte gerade mal 5 Minuten als unsere Nr. 6 Michi Scheuerer das 1 : 0 machte. Kurz danach - Nr. 9 Thomas Huser an den Pfosten - es ging richtig gut los. Dann aber in der 12. Minute: Eine Direktabnahme von Nr. 18 Ioannis Papathymiopoulos geht flach neben den rechten Pfosten ins Tor - 1 : 1. Ein super Tor! Das Feuerwerk ging mit unserer Nr. 22 Dominik Damjanovic (Domba) weiter, als er die Vorlage der Nr. 47 Dominik Wiegele zum 2 : 1 nutzte. Die erste Halbzeit war aber noch nicht vorrüber, da mussten wir das 2 : 2 durch Eigentor hinnehmen und bügelten das noch vor der Pause mit dem 3 : 2 aus - wieder die Nr. 6 Michi Scheuerer. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel etwas wilder. Das Team aus Dachau wehrte sich vehement und stemmte sich gegen die Niederlage. ... dann aber machte unsere Nr. 28 Patrick Zylla den Sack mit dem 4 : 2 zu. Jetzt wurde es für das Team Allach etwas leichter: Zwei 1000% - ige wurden liegengelassen bis die Nr. 14 Florian Wummel über einen schönen Konter das Spiel mit dem 5 : 2 beendete.