TSV Allach 09 mit schlechter Torquote zum 2 : 2

Heute waren wir Allacher auf dem Hauptspielgelände des TSV 1865 Dachau zum Fußball eingeladen. Mit etwa 25 °C hatten beide Teams sommerlich angenehme Verhältnisse. Beide Teams sind in der Mitte der Tabelle angesiedelt und haben nach oben und unten keine Erwartungen oder Sorgen.

Das Spiel begann gleich mal mit einem Patzer der 65-er in der eigenen Hälfte: Patrick Zylla (28) eroberte sich in der 9. Minute den Ball, lief mit Ball mittig auf den Keeper zu und verwandelte eiskalt zur 0 : 1 Führung. Eigentlich sollte man darauf aus Allacher Sicht ausbauen, aber ... ein irgendwie sorglos katastrophaler und viel zu schlampig gesetzter Rückpass zum eigenen Keeper nutzte Kerem Barin (10) für einen überlegten Heber zum 1 : 1. Was für ein Geschenk - dabei ist noch nicht Weihnachten! 36. Minute mit Doppelchance, muss die erneute Führung sein. 46. Minute mit Kopfballchance auf Latte! Wir müssten eigentlich mit 1 : 3 in die Pause gehen.

In der zweiten Halbzeit dann die Führung für den TSV 1865 Dachau II - und wieder ein Geschenk. Es begann ungefährlich an unserer Ecke: Ungefährdet ein Pass zum Gegner, die sich den Rest der Allacher Abwehr zurechtlegten und mit Ardian Islami (8) zum 2 : 1 einnetzen konnten. 10Minuten später: Ein Elfmeter für Allach, der nicht immer gepfiffen wird. Patrick Zylla läuft an und verwandelt zum 2 : 2. Nur wenige Augenblicke später muss Uli Steigenberger (1) eingreifen - gehalten. 87. Minute

Freistoß durch Allach - und wieder die Latte! In der 93. Minute wieder eine Großchance, die auf der Linie von einem Dachauer Spieler geklärt wurde. Im Gegenzug nochmal Dachau mit Stefan Vötter (17), dessen Schuss glänzend durch Uli Steigenberger (1) pariert wurde. Der Schlusspfiff besiegelte das Unentschieden.