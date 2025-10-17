TSV Allach 09 mit gerechter Punkteteilung

1 : 1 daheim gegen den SV Olympiadorf München

Servus liebe Fußballfreunde.

Heute ging es nach 4 Spielen und 12 Punkten gegen den SV Olympiadorf München, der ein erster Prüfstein nach der kleinen Serie zu verstehen ist.

In einem Freitagabendspiel bei besten Bedingungen war deshalb auch eine gewisse Anspannung zu verspüren.

Beide Teams gaben auch gleich Vollgas. Die ersten Freistöße gehörten dem Team Olympiadorf. Eine konterähnliche Situation nutzte dann unser Dominik Wiegele (8) für einen Steilpass auf Thomas Huser (9). In dieser Situation stellte die gegnerische Defensivabteilung das Spiel wegen eines vermeindlichem Abseits ein und Husi netzte überlegt ein - 1 : 0. Kurz danach Freistoß Olympiadorf: Knapp am Tor vorbei! Nur eine Minute später unser Husi: Glanzparade vom gegnerischen Keeper! Nächste Situation durch die 17 - Durchbruch auf der linken Angriffseite und ein scharfer Ball: Knapp am rechten Pfosten und am eigenen Spieler vorbei. Kurz vor der Halbbzeit noch eine Glanzparade von unserem Keeper Uli Steigenberger - das 1 : 1 lag in der Luft! Halbzeitpause!

In der zweiten Runde des Spiels drehte Olympiadorf noch mehr auf und die Allacher stemmten sich gegen ein Gegentor. Dann ein Getümmel im Allacher Strafraum - unser Keeper fällt - kein Pfiff - Matthew Atkinson (9) nutzte das Momentum und schob ein. Die nächste starke Torchance hatte dann wieder unser Thomas Huser (9), der knapp am Tor vorbei schoss. Kurz vor Schluss musste Roko Gojani (2) mit Gelb/Rot vom Platz - er hatte einen ganz schweren Stand gegen Emre Altunay (17). ... und dann die letzte Aktion des TSV Allach 09: Freistoß durch Patrick Zylla (28) und Michi Scheuerer (6) köpft das Spielgerät knapp übers Tor - Abpfiff zum 1 : 1.