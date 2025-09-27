TSV Allach 09 mit Arbeitssieg bei sommerlichen Temperaturen Verlinkte Inhalte Kreisliga 1 TSV Allach Feldmoching

0 : 1 auswärts bei der SpVgg Feldmoching Servus liebe Fußballfreunde.

Was für ein Spätsommer: Bei gefühlten mehr als 30°C war dieser Sonntag für beide Teams am Rasen eine körperiche Belastungsprobe. Gott sei Dank sind Trinkpausen als Gesundheitsmaßnahme mittlerweile Gang und Gäbe.

Zum Spiel!

Allach tat sich am Anfang schwer, so dass die Gastgeber einen Ballverlust auf unserer linken Verteidigerseite zu einen guten Pass und Torschuss nutzen konnten. Unser Keeper Uli Steigenberger hat diese Situation richtig stark gelöst. Dann hatte Feldmoching bei einer Kopfballrückgabe viel Glück - über den eigenen hochstehenden Keeper knapp am Tor vorbei. Ein Alleingang unseres Benedikt Gromes wird vom gegnerischen Keeper zur Seite geklärt - Glanzparade. Dann, Kopfball durch Michi Scheuerer an die Latte - wieder kein Allacher Tor. So mussten wir mit dem 0 : 0 in die Pause gehen.

Und dann war da die 58. Minute in der zweiten Halbzeit: Husi am Ball, der Keeper will klären, es knallt hörbar und Husi liegt. Berechtigter Elfmeter! Husi tritt selbst an und verwandelt zum 0 : 1. Wie sich dann zum Spielende rausstellte - der goldene Schuss! Die SpVgg Feldmoching hattein der 2. Halbzeit nur noch eine große Torchance, die unsere Keeper mit einer Glanzparade über´s Tor entschärft hat. Ansonsten habe ich keine weitere richtig gefährliche Aktion vom Hausherrn in Erinnerung. Das Team Allach hätte dagegen noch mindestens 3 gute Torschussmöglichkeiten zu verzeichnen gehabt. Eine davon - ein guter Kopfball von Husi - lenkte der gegnerische Keeper über die Latte. Das Spiel endete mit 0 : 1.

Mein Resümee zum Unterhaltungswert des Spiels: Alles kann man nicht auf die hohen Temperaturen schieben, aber ... die Bedingungen waren für beide Teams nicht spielförderlich. Bezogen auf die vielen Ballkontakte, der dann doch hohen Anzahl von Tormöglichkeiten und dem Willen ein Spiel aufzubauen, sehe ich einen für den TSV Allach 09 verdienten Sieg. Für mich ist der Matchwinner unser Thomas Huser (Husi) mit vielen guten Laufwegen und dem verdienten Treffer.

Am Samstag 27.09.2025 um 12:00 Uhr begrüßen wir Allacher bei uns dahoam die Zweitvertretung des TSV Dachau 1865. Unser Spielpartner tritt mit 3 Siegen von 5 Spielen im Gepäck an und belegt derzeit Platz 6 in unserer Liga. @Team Allach: Meine Zuversicht ist groß! Ihr macht den nächsten