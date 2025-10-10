TSV Allach 09 kommt in Fahrt

0 : 4 auswärts beim TSV Arnbach

Servus liebe Fußballfreunde.

Vorab: Mit dem Auswärtssieg beim TSV Arnbach belegen wir Allacher den derzeit 5. Platz und haben dafür 12 Punkte eingesammelt. Nach dem Nullpunkteauftaktstart der ersten 3 Spiele - WICHTIG für die Moral.

Die Bedingungen in Arnbach waren erstmal durch das Wetter geprägt. Das Geläuf war regendurchnässt rutschig und die Fans mussten sich warm anziehen.

Zum Spiel!

Es dauerte etwa 20 Minuten, bis ein erster gefährlicher Schuss im Spiel zu verzeichnen war. Bis dahin spielte sich alles im Mittelfeld ab. Dieser Kampf um jeden Ball lässt sich auch an den ersten gelben Karten festhalten. Es kam wie es kam: Marco da Silva ist auf seiner linken Seite durch, zieht Richtung Box und wird haarscharf auf der Linie gefoult - Elfmeter! Thomas Huser tritt an - verladet den Keeper und es steht 0 : 1 für Allach. Damit ging es in die Halbzeitpause.

Mit Wiederanpfiff wurden die Allacher dominanter, aber der gegnerische Keeper hatte einen Sahnetag. Vier Hochkaräter entschärfte er - konnte aber nichts gegen die Allacher Tore ausrichten. Das 0 : 2 wurde auf der rechten Seite durch Roko ganz stark vorbereitet und von Dominik Damjanovic vollendet.

Mit einer starken Einzelleistung über das halbe Spielfeld hat sich dann Enis Kavkazi mit den nächsten Treffer belohnt. ... und als Schlusspunkt: Unser Youngster Luis Lindlein wurde von Thomas Huser mustergültig bedient und konnte so sein erstes Tor in der Kreisliga feiern. Fast wäre noch das 0 : 5 gefallen, doch da hatte der Keeper mit einer Monsterparade und anschließend die Querlatte was dagegen.

Das Spiel endete mit 0 : 4.

Mein Resümee zum Spiel: Es war das erwartet unangenehme Spiel. Der TSV Arnbach hat das Spiel anfangs mit viel Aufwand auf das Mittelfeld begrenzen können. Es wurde ein Kampfspiel. Mit der Dauer verlagerten sich die Aktivitäten zum Großteil in die Hälfte der Arnbacher, so dass auch das 0 : 4 im Ergebniss die Verhältnisse wiederspiegelten.

Aus der wirklich guten Teamleistung der Allacher möchte ich die starke Defensivarbeit von Duro Ereiz und Dominik Wiegele herausstellen. Offensiv war wieder unser Thomas Huser bärenstark. Nicht nur das Tor oder der Assist, sondern auch die Laufwege waren herausragend.

Am Freitag 10.10.2025 um 19:30 Uhr begrüßen wir Allacher bei uns dahoam den SV Olympiadorf zum Flutlichtspiel. Dieser Gast belegt mit 3 Punkten Vorsprung vor den Allachern derzeit den 4. Platz in unserer Liga und hat gegen starke Gegner starke Ergebnisse eingefahren.

@Team Allach: Dieses Spiel wird einen ganz anderen Charakter als die letzten Spiele haben - Olympiadorf ist zweifellos einer der Favoriten! Mit Kampfesstärke, Zusammenhalt und Spielwitz ist unsere Aufgabe aber zu lösen. Lasst uns das Spiel mit Freude angehen!

Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofer