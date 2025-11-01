TSV Allach 09 jetzt 7 Spiele ungeschlagen

2 : 0 im Heimspiel gegen den SV Weichs
Servus liebe Fußballfreunde.
An diesem Sonntagnachmittag feilte der TSV Allach weiterhin an einer guten Saison und lässt die ersten 3 punktlosen Spiele aus dem Start der Saison vergessen. Der heutige Gegner: SV Weichs. In deren Gepäck: Mit 6 aus 9 Spielen positiv abgeschlossenen Spiele 10 Punkte und dabei gute Ergebnisse gegen starke Gegner. Bei windigen aber trockenen Wetterverhältnissen ist das Spiel dann um 15:00 Uhr angepfiffen worden.
Der TSV Allach 09 hatte dann auch gleich mal in der 4. Minute seine Visitenkarte abgegeben - unser Dominik Damjanovic (10) scheiterte aussichtsreich am Weichser Keeper. Nach zwei weiteren Chancen durch die Allacher - eine Ecke: Patrick Zylla (28) serviert - Thomas Huser (9) trifft - 1 : 0. Nur ein Angriff später hätte Patrick fast selbst eingenetzt, leider knapp übers Gehäuse. Danach folgten die einzigen beiden Großchancen durch den SV Weichs, die im Abwehrverbund unter Leitung von Leon Hatzipanougias (3) und dem Keeper Uli Steigenberger (1) entschärft werden konnten.
Die zweite Halbzeit bot einige gute Chancen für das Team Allach, bis es wieder eine Ecke gab. Es trat wieder unser Patrick an und der bediente den erst zuvor eingewechselten Uli Fries (47) - 2 : 0.
Dieses Tor markierte dann auch das Endergebnis.Resümee: Ganzheitlich betrachtet, ist es dem SV Weichs über die gesamte Spieldauer nicht gelungen der Allacher Spieldominanz etwas entgegen zu setzen. 2 ungenutzte gute Chancen in der ersten Halbzeit sind einfach zuwenig.
Allach hingegen mit vielen Chancen und spielerisch besser hätte eigentlich noch höher gewinnen müssen. Effektivität hat man derzeit hauptsächlich bei Standarts. Durch diesen Dreier setzt sich das Team Allach mit einer positiven Tendenz vorläufig an Platz 6 mit 19 Punkten fest. Meine Wahl auf den besten Spieler eines guten Teams fällt heute auf Patrick Zylla (28), der im Angriffsspiel und als zweifacher Assist Akzente setzte.
Unser nächstes Spiel ist am Sonntag 02.11.2025 um 12:30 Uhr bei der Zweitvertretung des VfR Garching. Wir treffen auf einen Gastgeber, der sich in schwerer See befindet.
@Team Allach: Nehmt den VfR Garching II so ernst wie alle bisherigen Gegner, denn sie spielen mit dem Rücken an der Wand. Auf geht´s Team Allach!
Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofer
27.10.2025