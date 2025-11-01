TSV Allach 09 jetzt 7 Spiele ungeschlagen

An diesem Sonntagnachmittag feilte der TSV Allach weiterhin an einer guten Saison und lässt die ersten 3 punktlosen Spiele aus dem Start der Saison vergessen. Der heutige Gegner: SV Weichs. In deren Gepäck: Mit 6 aus 9 Spielen positiv abgeschlossenen Spiele 10 Punkte und dabei gute Ergebnisse gegen starke Gegner. Bei windigen aber trockenen Wetterverhältnissen ist das Spiel dann um 15:00 Uhr angepfiffen worden.

Der TSV Allach 09 hatte dann auch gleich mal in der 4. Minute seine Visitenkarte abgegeben - unser Dominik Damjanovic (10) scheiterte aussichtsreich am Weichser Keeper. Nach zwei weiteren Chancen durch die Allacher - eine Ecke: Patrick Zylla (28) serviert - Thomas Huser (9) trifft - 1 : 0. Nur ein Angriff später hätte Patrick fast selbst eingenetzt, leider knapp übers Gehäuse. Danach folgten die einzigen beiden Großchancen durch den SV Weichs, die im Abwehrverbund unter Leitung von Leon Hatzipanougias (3) und dem Keeper Uli Steigenberger (1) entschärft werden konnten.

Die zweite Halbzeit bot einige gute Chancen für das Team Allach, bis es wieder eine Ecke gab. Es trat wieder unser Patrick an und der bediente den erst zuvor eingewechselten Uli Fries (47) - 2 : 0.