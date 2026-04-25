TSV Allach 09 in Torlaune

Allach steht im Niemandsland der Tabelle - nach oben geht nichts mehr und nach unten gesichert. Die restlichen 6 Spiele dieser Saison wollen jetzt mit Respekt für Gegner und Fans angegangen werden - und heute geht´s damit los. Noch wichtiger: Es ist Wiedergutmachung für das letzte katastrophale Spiel angesagt und wir wollen wieder sichtbar die Freude am Fußball auf den Platz bringen. Die Außenbedingungen können bei Sonnenschein und gefühlten 25 °C nicht besser sein.

Schon mit Anpfiff wird sichtbar, heute geht was. Es dauerte auch nur 15 Minuten, da konnte Thomas Huser (9) einen weiten Einwurf mit dem Kopf so verwerten, dass der Keeper ohne Chance das Tor zu verhindern, hinter sich greifen musste - 1 : 0. Nur 6 Minuten später: Benedikt Gromes (20) nutzt die starke Vorarbeit von Michael Scheuerer (6) zum 2 : 0. Dann kam die Zeit für unseren Dominik Damjanovic (10): Ballgewinn im Mittelfeld, allein auf den Keeper zu - der geht raus und pariert sagenhaft. Dann die 41. Minute: Ecke - Domba - Tor. Es steht 3 : 0! Kurz vor Halbzeit noch ein Schuss vom Bene knapp am Tor vorbei. Das Halbzeitergebniss war klar und verdient. Anpfiff 2. Halbzeit, und wir rieben uns erst mal die Augen - Allach hatte die nächsten ca. 20 Minuten keinen Zugriff. Genau in diesemZeitraum kam es wie es kommen musste: Mit einem unhaltebaren Schuss überwand Kristian Zirdum (23) unseren Keeper und es steht 3 : 1. Wie gesagt es dauerte in der 2. Halbzeit etwas, bis Allach wieder gefährlich wurde. Erst ein Doppelpass zwischen Bene und Husi - knapp am Tor vorbei, dann das Tor durch Patrick Zylla (28) aus 20m in den Winkel. Mit einem Konter auf der linken Angriffseite und einem Strahl hat dann auch noch Maxim Zakharov (21) in den Winkel eingenetzt. Zwei wirklich gute Torchancen hatte Feldmoching noch, doch es blieb beim Endstand 5 : 1.

Resümee für das Allacher Team: Das Spiel aus einer stabilen Abwehr über dem druckvollem Mittelfeld zum effektivem Angriff war spielbestimmend. Gegenüber letzte Woche? Deutlich besser! Der Gegner - dass gehört auch zur Wahrheit - hat uns kaum gestresst.

Am Samstag 25.04.2026 geht´s zur Zweiten des TSV Dachau 1865 an die Jahnstraße. Spielbeginn ist 15:15 Uhr! Unser Gastgeber ist auf dem achten Platz zu finden und dürfte mit dem Tabellenende nichts zu tun haben.

Dieses Spiel dürfte damit eher auf Augenhöhe sein.

Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofer