TSV Allach 09 im Lauf

3 : 1 daheim im Abendspiel gegen den SC Grüne Heide Ismaning

Servus liebe Fußballfreunde.

Wir haben einen Lauf und können derzeit auch die Begegnungen für uns entscheiden, in denen wir aufgrund guter Leistungen unserer Spielpartner keine Dominanz herstellen können. Ausschlaggebend ist der Kampf des Teams Allach um jeden Ball, so dass sich uns immer wieder Möglichkeiten ergeben.

Der TSV Allach 09 legte an diesem Freitagabend wie die Feuerwehr los: 2. Minute - Ecke Patrick Zylla (28) auf unserer rechten Angriffsseite - Thomas Huser (9) zieht durch und markiert auch gleich mal das 1 : 0. Mit der ersten Ecke - Seltenheitswert! Die ersten 20 Minuten waren dann auch tatsächlich in der Hand von Allach. Der Beleg: Thomas Huser (9) trifft schon wieder und es steht 2 : 0. Dann aber erholte sich SC Grüne Heide Ismaning vom Schock und wehrte sich. Sie setzten sich auf deren rechten Angriffseite durch und eine butterweiche Flanke bediente dann Manuel Schricker (8), der zum 2 : 1 einnetzte - keine Chance für unseren Keeper! ... dann eine Schreckminute: Unser Keeper wurde vom Gegner am Kopf getroffen und blieb erstmal liegen. Nach etwa 5 Minuten konnte das Spiel mit Ihm fortgesetzt werden. Die spielerischen Anteile waren von da an eher bei Grüne Heide zu sehen.

Eine spielentscheidende Szene wardann in der zweiten Halbzeit: Freistoß Grüne Heide - Kreuzeck - ein Flug unseres Keepers Florian Haubner (23) - Ball entschärft! Das hätte das 2 : 2 sein können. Im Gegenzug ist unser zwischenzeitlich eingewechselter Maxim Zakharov (21) durch und wird im Strafraum von hinten gestoßen - Elfmeter. Husi (9) tritt an und versenkt die Kugel zum 3 : 1.