TSV Allach 09 im Lauf

3 : 1 daheim im Abendspiel gegen den SC Grüne Heide Ismaning
Servus liebe Fußballfreunde.
Wir haben einen Lauf und können derzeit auch die Begegnungen für uns entscheiden, in denen wir aufgrund guter Leistungen unserer Spielpartner keine Dominanz herstellen können. Ausschlaggebend ist der Kampf des Teams Allach um jeden Ball, so dass sich uns immer wieder Möglichkeiten ergeben.
Der TSV Allach 09 legte an diesem Freitagabend wie die Feuerwehr los: 2. Minute - Ecke Patrick Zylla (28) auf unserer rechten Angriffsseite - Thomas Huser (9) zieht durch und markiert auch gleich mal das 1 : 0. Mit der ersten Ecke - Seltenheitswert! Die ersten 20 Minuten waren dann auch tatsächlich in der Hand von Allach. Der Beleg: Thomas Huser (9) trifft schon wieder und es steht 2 : 0. Dann aber erholte sich SC Grüne Heide Ismaning vom Schock und wehrte sich. Sie setzten sich auf deren rechten Angriffseite durch und eine butterweiche Flanke bediente dann Manuel Schricker (8), der zum 2 : 1 einnetzte - keine Chance für unseren Keeper! ... dann eine Schreckminute: Unser Keeper wurde vom Gegner am Kopf getroffen und blieb erstmal liegen. Nach etwa 5 Minuten konnte das Spiel mit Ihm fortgesetzt werden. Die spielerischen Anteile waren von da an eher bei Grüne Heide zu sehen.
Eine spielentscheidende Szene wardann in der zweiten Halbzeit: Freistoß Grüne Heide - Kreuzeck - ein Flug unseres Keepers Florian Haubner (23) - Ball entschärft! Das hätte das 2 : 2 sein können. Im Gegenzug ist unser zwischenzeitlich eingewechselter Maxim Zakharov (21) durch und wird im Strafraum von hinten gestoßen - Elfmeter. Husi (9) tritt an und versenkt die Kugel zum 3 : 1.
Mit diesem Ergebnis kam dann später auch der Schlusspfiff.
Mein Resümee zum Spiel: Das Ergebnis spiegelt nicht das enge Spiel, wie ich es gesehen habe. Zeitweise war SC Grüne Heide Ismaning dem Unentschieden näher als wir einem weiteren Tor. Ein Blackout zum Elfmeter entschied letztendlich das Spiel zu Gunsten des TSV Allach 09.
Spieler des Abends aus Sicht Allach waren unser Keeper Florian Haubner (23) und der Dreierpacker Thomas Huser (9)
Am Sonntag 26.10.2025 um 15:00 Uhr begrüßt der TSV Allach 09 den Aufsteiger SV Weichs. Unser Gast schaffte u.a. gegen SV Sulzemoos, SV Olympiadorf und SV Lohhof beachtenswerte Punkteteilungen. Es ist mit einem Kampfspiel zu rechnen.
@Team Allach: Neues Spiel - neue Aufgabe - anderer Spielcharakter! Zeigt weiter euren starken Willen und die aufopfernde Spielweise füreinander, dann wird´s wieder ein guter Tag. Auf geht´s Team Allach!
Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofer
20.10.2025