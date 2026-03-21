TSV Allach 09 gewinnt trotz Platzverweise

Turbulenter 4 : 0 Heimsieg gegen VfR Garching II

Servus liebe Fußballfreunde.

Es war nach dem schlechten Rückrundenauftakt Wiedergutmachung angesagt. Mit dem VfR Garching II kam eine Mannschaft aus dem Keller, die aber mit starken Leistungen in den ersten beiden Rückrundenspielen aufgezeigt hat.

Mit Anpfiff entwickelte sich das Spiel der Allacher sehr schnell und es dauerte nur 9 Minuten, bis unser Thomas Huser (Nr. 9) einen Einwurf mit dem Kopf zum ersten Treffer verwerten konnte! Es folgten 2 sehr gute nicht verwertete Chancen bis dann kurz vor der Halbzeit ein Pfiff ertönte und die rote Karte gegen unseren Kapitän Leon Hatzipanourgias (Nr. 3) gezückt wurde. Von der Linie aus war kein Regelverstoß an der Strafraumgrenze erkennbar. Der Ball war für den Gegner nicht mehr erreichbar und irgendwie war der Körper vom Leon im Weg. Gewertet wurde ein Armausfahren und letzter Mann. Die dann daraus resultierende Konservation zwischen den Allachern und dem Schiedsrichter führte zu zwei weiteren Verwarnungen. Gemeinsam mit Garching konnten wir den Platzverweis jedenfalls nicht verstehen. Damit ging es in die Halbzeit.

Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit wurde ganz schnell klar, dass jetzt richtig Peffer im Spiel war - es wurde gekratzt und gebissen! Kurz nach einerParade des gegnerischen Keepers ist Marco da Silva (Nr. 27) auf unserer linken Angriffseite wieder durch und machte mit einem sehenswerten Schuss aus etwa 25 Meter ins rechte Toreck ein Traumtor. Nur 4 Minuten später: Eine gegen uns zu Recht verhängte 10-Minuten-Strafe! Das auf neun Spieler dezimierte Team ist aber weiter im Vorwärtsgang. In der 78. Minute war dann wieder die Zeit für Thomas Huser: Elfmeter! Wie immer sicher - 3 : 0. Zwei Minuten später hatte dann unser Keeper Michael Schmitzberger (Nr. 1) seinen Auftritt - Glanzparade gegen Amar Kovacevic (Nr. 9). Er ist eigentlich "nur" unser Backup, jedoch gerade jetzt da beide Stammkeeper fehlen, für uns unheimlich wichtig. An dieser Stelle ein großes Dankeschön! Ein Tor fehlt noch: Adonis Krasniqi (Nr. 7) ist auf der rechten Angriffseite durch und bedient ganz stark und mit Übersicht den mitlaufenden Luis Lindlein, der sicher einschiebt. Das war wie im Training.

Zu guter Letzt noch eine gelb/rote Karte gegen uns (die berechtigt war), so dass wir die verbleibenden Minuten bis zum Spielende mit 9 Spieler am Platz standen. In den Schlussminuten konnte der gegnerische Keeper nochmal eine Megachance vereiteln (ich glaube die Dritte). Das Spiel endete mit 4 : 0 für Allach.