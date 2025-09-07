TSV Allach 09 erlebt Wechselbad der Gefühle

3 : 5 Heimniederlage gegen FC Türk Sport Garching

Der TSV Allach 09 und FC Türk Sport Garching erlebten einen heißen Tanz

der einem Wechselbad der Gefühle glich. Was war passiert? Beide Teams

hatten den unbedingten Willen als Sieger vom Platz zu gehen. Die

Choreographie des Spieles könnte für den Fan und die spielenden Teams

nicht spannender sein - Rückstand Allach - Ausgleich - Führung Allach -

Ausgleich Gegner - Führung Allach - Ausgleich - Führung und Spielgewinn

durch den Gegner. Beide Teams spielten hart aber nicht unfair. Das ist

Fußball wie wir ihn alle lieben! Aus Allacher Sicht war es natürlich nicht

das Wunschergebnis!

Wie sind die Tore entstanden? Kein einziges Tor war glücklich! Das 0 : 1

war eine gute Aktion über des Gegners rechte Seite mit einem überlegten

Querpass an unseren Keeper vorbei zum freistehenden Selim Magat, der

nur noch einschieben brauchte. Thomas Huser glich in der 2. Halbzeit mit

einem sehenswerten 16m - Schuss aus. Die erste Allacher Führung

besorgte wieder der Thomas mit einem sicher verwandelten Elfer. Akif

Abasikeles traf dann zum 2 : 2! Dann ein kontrolliertes und unhaltbares

Tor duch unseren Samir Beric zur neuerlichen 3 : 2 Führung. Da war die

Allacher Welt noch in Ordnung, aber schon wieder der Akif Abasikeles -Elfmeter unhaltbar zum 3 : 3. Hätten wir kurz vorher eine super Chance

rein gemacht - wer weiß? So nahm das Ende seinen Lauf für den FC Türk

Sport Garching - wieder ein Tor durch Akif Abasikeles, jetzt steht es 3 : 4.

Der TSV Allach 09 drängte mit Vehemence auf das Unentschieden, da fiel

noch das entscheidende 3 : 5 für FC Türk Sport Garching durch den erst

eingewechselten Sezer Istanbul. Das Wechselbad fand so sein Ende.

Bester Spieler? Für mich Akif Abasikeles mit 3 Toren!

Mein Resümee zum Allacher Spiel: Trotz der schmerzlichen Niederlage

gegen einen wirklich gut aufspielenden Spielpartner bin ich jetzt guter

Dinge. 1. Gute Ballstafetten; 2. Gefährlich vor des Gegners Tor; 3. Hohe

Quote bei Balleroberungen; 4. Kampf bis zur letzten Minute. Das Spiel

hätte auch anders ausgehen können!

Am Freitag 05.09.2025 um 20:00 Uhr treten wir Allacher auswärts gegen

einen Mitanwärter auf die Meisterschaft an - dem SV Lohhof.

@Team Allach: Die Liga ist kein Sprint, sondern ein Marathon, also - Kopf

hoch. Spielt genauso engagiert wie gegen den FC Türk Sport Garching -

dann wird es auch für den SV Lohhof ekelig!

Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofer