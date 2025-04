TSV Allach 09 dominant

Was für Voraussetzungen für ein gutes Spiel: Eine vielversprechende Fußballpaarung, sehr gute äußere Bedingungen mit Sonnenschein bei mehr als 20° C und tollen Fans am Spielfeldrand. Alle Ligapaarungen gingen bisher immer an den FC Türk Sport Garching - das sollte sich unbedingt ändern. Im Briefing der Trainer wurde daher nochmals auf die Qualitäten der gegnerischen Spieler eingegangen und die eigenen Stärken dagegen gestellt. Mit Hells Bells von AC/DC ging es hochmotiviert aus der Kabine - los geht´s!

15:00 Uhr pünktlich pfiff dann der Schiedsrichter das Spiel an. Von Anfang an wurde ersichtlich, dass beide Teams auf´s Gas gingen - Team Allach aber das Gas auf den Kunstrasen druckvoll in Geschwindigkeit und einer gewissen Dominanz umsetzen konnte. Die Spieler des FC Türk Sport Garching konnten trotz Ihrer Einzelqualitäten und der Lust am Spiel kaum gefährlich vor das Tor von Uli Steigenberger Nr. 1 kommen und das sollte sich grundsätzlich über das gesamte Spiel nicht ändern. Über eine gute Kombination auf der rechten Spielseite viel schon in der 13. Minute unser 1 : 0 - Nr. 28 Patrick Zylla machte das so wichtige erste Tor. In der 31. Minute rettete der Pfosten für Allach und die Garchinger waren besser im Spiel. Und dann, kurz vor der Halbzeit - innerhalb von einer Minute - 2 Tore für Allach. Samir Beric Nr. 16 und Domini Damjanovic Nr. 22 trafen. Für mich so etwas wie eine kleine Vorentscheidung, denn dann ging es zum Pausentee. Der richtige knock out war in der 56. Minute - Uli Fries Nr. 10 netzte nach einem schönen Angriff ein. Vielleicht waren die Allacher von Ihrem Spiel ein wenig berauscht, eine Minute später - ein super Assist vom gegnerischen Keeper zur rechten Außenseite - Tor. Den Endpunkt des Torreigens setzte unser Florian Wummel Nr. 14. Der Gästekeeper hat mit einigen Paraden noch eine höhere Niederlage verhindert. Das Spiel endete deshalb mit einem 5 : 1.