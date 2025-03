TSV Allach 09 belohnt sich nicht für gutes Spiel

Vorab: Den Fans beider Teams wurde ein rasantes und technisch gutes Spiel geliefert. Beide Teams kannten Stärken und Schwächen des Gegners. Ein Elfmetertor war in diesem engen Spiel leider auch das Siegtor für den SV Olympiadorf München. ... und täglich grüßt das Murmeltier: Dem Team Allach wurde wieder ein Tor aberkannt, so dass die eigene tolle Leistung keine Belohnung fand.

Aus dem Spiel: Die erste Großchance hatte Allach. Nach etwa einer viertel Stunde ging der Kopfball von Samir Beric knapp am Tor vorbei. Kurze Zeit später - ein weiter Befreiungsschlag aus der Spielhälfte von Olympiadorf - unsere rechte Abwehrseite kann den Konter nicht unterbinden und eine leichte Berührung des Innenverteidigers führt zum berechtigten Elfmeter. Die Nr. 7 - Mert Yildiz - verwandelte zum 1 : 0. Mit leichten Vorteilen im Spiel ging Olympiadorf mit Führung in die Pause. Tja, dann kam in der zweiten Halbzeit die Entscheidung zur Aberkennung unseres Tors. Ein Einwurf von der rechten Seite in den gegnerischen Strafraum - Tor! ... aber nein, ein Abseits soll vorgelegen haben. Alle Proteste halfen nichts, es blieb dabei. Aber wie es dann so ist, auch beste Chancen - wie auch in der 73. Minute durch unsere Nr. 22 allein vorm gegnerischen Keeper - werden nicht reingemacht. Glanzparade des Keepers, der im Übrigen eine sehr gute Vorstellung gab. Unser Spiel wurde natürlich immer offener, so dass sich für den Heimatverein weitere gute Möglichkeiten ergaben. Das Spiel endete mit einem 1 : 0 Sieg für Olympiadorf. Allach musste die Heimreise ohne Punkte im Gepäck antreten.