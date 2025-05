TSV Allach 09 - 13 Minuten entscheiden Niederlage

Das tat wirklich weh - jeder Schuss in den ersten 13 Minuten war ein Treffer ins Allacher Tor und Herz. Danach war Schadensbegrenzung angesagt, damit es nicht noch eine Superklatsche gibt.

Was war passiert? War es die Aufstellung - wieder ohne 2 Stammspieler in der Abwehr und mittlerweile der 3. neue Torhüter? ...oder war es das Allacher Maifest am Tag zuvor? Vielleicht von Allem ein wenig! Meine Erklärung liegt eher darin, dass die Schützen des SV Sulzemoos sehr viel Platz und Zeit für Ihre Abschlüsse hatten und das auch gut genutzt haben. 3. Minute Nr. 24 Peter Heilig, 7. Minute Nr. 7 Marko Petrovic, 10. Minute wieder Nr. 24 Peter Heilig und dann in der 13. Minute Nr. 10 Mehmet Ayvaz - der Schock im gesamten Team Allach war sichtbar. So einen Start haben wir noch nicht erlebt.