TSV Alemannia Zähringen verstärkt Kader 2 mit weiteren Neuzugängen von Denis Jan · Heute, 19:06 Uhr · 0 Leser

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Die Kaderplanung für die Saison 2026/27 schreitet weiter voran. Mit Oliver Böning und Maurel Stephane Nguimkeng Tchinda begrüßt der TSV Alemannia Zähringen zwei weitere Spieler, die künftig den Kader der zweiten Mannschaft verstärken und sich perspektivisch für höhere Aufgaben empfehlen sollen. Mit Oliver Böning wechselt ein 21-jähriger offensiver Mittelfeldspieler vom Bezirksligisten FV Dinglingen nach Zähringen. Der technisch versierte Rechtsfuß fühlt sich vor allem auf den Positionen im zentralen offensiven Mittelfeld sowie auf der Acht wohl und bringt ein gutes Spielverständnis sowie saubere Lösungen am Ball mit.

Auch Oliver blickt seiner neuen Aufgabe voller Vorfreude entgegen:

„Ich möchte eine gute Saison spielen, mich persönlich weiterentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft oben mitspielen.“ Der zweite Neuzugang heißt Maurel Stephane Nguimkeng Tchinda. Der 24-jährige Offensivspieler stammt ursprünglich aus Kamerun und spielte zuletzt für die zweite und dritte Mannschaft der SF Elzach-Yach. Dort sammelte er bereits Erfahrungen im Herrenbereich und erzielte seine ersten Treffer in der Kreisliga A sowie in der Kreisliga B.