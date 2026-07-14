TSV Alemannia Zähringen verstärkt Kader 2 mit weiteren Neuzugängen

Die Kaderplanung für die Saison 2026/27 schreitet weiter voran. Mit Oliver Böning und Maurel Stephane Nguimkeng Tchinda begrüßt der TSV Alemannia Zähringen zwei weitere Spieler, die künftig den Kader der zweiten Mannschaft verstärken und sich perspektivisch für höhere Aufgaben empfehlen sollen.
Mit Oliver Böning wechselt ein 21-jähriger offensiver Mittelfeldspieler vom Bezirksligisten FV Dinglingen nach Zähringen. Der technisch versierte Rechtsfuß fühlt sich vor allem auf den Positionen im zentralen offensiven Mittelfeld sowie auf der Acht wohl und bringt ein gutes Spielverständnis sowie saubere Lösungen am Ball mit.
Auch Oliver blickt seiner neuen Aufgabe voller Vorfreude entgegen:
„Ich möchte eine gute Saison spielen, mich persönlich weiterentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft oben mitspielen.“
Der zweite Neuzugang heißt Maurel Stephane Nguimkeng Tchinda. Der 24-jährige Offensivspieler stammt ursprünglich aus Kamerun und spielte zuletzt für die zweite und dritte Mannschaft der SF Elzach-Yach. Dort sammelte er bereits Erfahrungen im Herrenbereich und erzielte seine ersten Treffer in der Kreisliga A sowie in der Kreisliga B.
Mit seiner robusten Spielweise, seiner körperlichen Präsenz und seiner Abschlussstärke bringt Maurel Eigenschaften mit, die das Offensivspiel der zweiten Mannschaft bereichern sollen.
Die sportliche Leitung sieht beide Spieler als wichtige Verstärkungen für Kader 2.
„Oliver und Maurel bringen unterschiedliche Qualitäten mit, passen aber beide hervorragend zu unserer Philosophie. Sie sollen sich in unserer zweiten Mannschaft weiterentwickeln und sich über gute Leistungen für Einsätze in unserer ersten Mannschaft empfehlen. Genau diesen Weg möchten wir unseren Spielern ermöglichen.“
Der TSV Alemannia Zähringen heißt beide Neuzugänge herzlich willkommen und wünscht ihnen einen erfolgreichen Start sowie eine verletzungsfreie Saison im blau-weißen Trikot.