TSV Alemannia Zähringen stellt Staff für die Saison 2026/27 auf

Hintere Reihe: Michael Hofmeier, Yves D‘Almeida, Lars Hämmerle / Vordere Reihe: Matthis Wolter, Jamal El Haddouchi, Albert Schneider

Die Personalplanungen beim TSV Alemannia Zähringen sind weitgehend abgeschlossen. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit konnten wichtige Personalien frühzeitig geklärt werden. Die sportliche Leitung zeigt sich mit der Entwicklung des gesamten Staffs sehr zufrieden und sieht den Verein sowohl qualitativ als auch personell hervorragend aufgestellt.

Auch neben dem Platz bleibt viel Erfahrung erhalten. Physiotherapeut Matthis Wolter sowie Mannschaftsbetreuer Michael „Hoffi“ Hofmeier haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben und werden die Mannschaft weiterhin begleiten.

Mit Jamal El Haddouchi als Cheftrainer, Albert Schneider als Co-Trainer und Lars Hämmerle als Torwarttrainer bleibt das Trainerteam der 1. Mannschaft vollständig erhalten. Das Trio geht damit bereits in seine dritte gemeinsame Saison bei Alemannia Zähringen und bildet weiterhin das Fundament für die sportliche Entwicklung der Mannschaft.

Neu zum Trainerteam stößt Yves D’Almeida. Er wird künftig die Rolle des Koordinations- und Athletiktrainers übernehmen. D’Almeida bringt bereits Erfahrungen aus der Verbands- und Oberliga mit und soll insbesondere die athletische Entwicklung der Spieler sowie zusätzliche Trainingsinhalte im Herrenbereich vorantreiben.

Eine weitere wichtige Personalie ist Daniel Pfister. Er wird künftig den Herrenstaff ergänzen und als Bindeglied zwischen Jugend- und Herrenbereich fungieren. Darüber hinaus wird er den Verein als U19-Scout unterstützen und die Übergänge talentierter Jugendspieler in den Herrenbereich begleiten.

Veränderungen gibt es im medizinischen Bereich. Johann Schröter beendet seine Tätigkeit als Physiotherapeut und wird künftig beim Bahlinger SC tätig sein. Dem TSV Alemannia Zähringen bleibt er jedoch weiterhin als Spieler erhalten.

In der sportlichen Leitung setzen Denis Jarczak und Kai Schlischo ihre Arbeit fort. Alexander Auchter hatte seine Tätigkeit bereits Anfang des Jahres aus familiären und beruflichen Gründen beendet. Der Verein bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz und sein Engagement.

Die Verantwortlichen zeigen sich mit den abgeschlossenen Personalentscheidungen sehr zufrieden.

„Wir haben unseren Staff in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und sind inzwischen sowohl qualitativ als auch personell sehr breit aufgestellt. Dass wir nahezu alle wichtigen Positionen langfristig besetzen konnten und zusätzlich gezielte Verstärkungen gewinnen konnten, freut uns sehr. Besonders wichtig war uns dabei, alle Entscheidungen unabhängig von der Ligazugehörigkeit zu treffen.“

Mit den abgeschlossenen Personalplanungen kann der Fokus nun vollständig auf die sportlichen Herausforderungen der kommenden Wochen gelegt werden. Die Verantwortlichen und die Mannschaft richten ihre volle Aufmerksamkeit auf die anstehenden Aufstiegsspiele und wollen dort gemeinsam den nächsten Schritt gehen.