TSV Alemannia Zähringen holt den Verbandspokal

Jubel beim TSV Alemannia Zähringen nach dem Pokalsieg. – Foto: Daniel Thoma

Das Frauenteam des TSV Alemannia Zähringen krönt eine grandiose Saison mit dem Gewinn des Südbadischen Vereinspokals. Die Verbandsliga-Meisterinnen bezwingen SV Gottenheim in dessen Stadion mit 3:1.

Das Finale des Südbadischen Vereinspokals der Frauen atmete Derbyatmosphäre, standen sich doch zwei Teams des Fußballbezirks Freiburg gegenüber. Bei hochsommerlichen Temperaturen und vor der ansehnlichen Kulisse von etwas mehr als 700 Zuschauern erarbeitete sich Zähringen in der ersten Halbzeit Feldvorteile, auch wenn Torchancen zunächst Mangelware blieben. Laura Richter und Emma Winterer beschäftigten die Gottenheimer Abwehr. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.