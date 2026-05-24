TSV Alemannia Zähringen hält Großteil des Kaders zusammen

Die Kaderplanungen für die kommende Saison 2026/27 nehmen weiter konkrete Formen an – und beim TSV Alemannia Zähringen gibt es erfreuliche Nachrichten: Ein Großteil des aktuellen Kaders hat bereits unabhängig von der Ligazugehörigkeit seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.

Besonders erfreulich ist zudem die Entwicklung im eigenen Nachwuchsbereich. Mit Emil Fleissner, Lovro Culo, Sven Mix, Serkan Selvi, Yannick Wendtland, Dion Terhorst sowie Aaron Winkler bleiben zahlreiche Eigengewächse Teil der Mannschaft und setzen ihren Weg im Verein fort.

Mit an Bord bleibt das Kapitänsteam rund um Kapitän Johann Schröter sowie seine Stellvertreter Marcel Skubb und Sven Mix, die weiterhin Verantwortung auf und neben dem Platz übernehmen werden.

Auch in der Offensive herrscht Planungssicherheit: Benedict Weidner, Patrick Gasse und Piet Willkomm haben ihre Zusage gegeben. Darüber hinaus bleiben Raffael Mangu, Quentin Dosenbach, Elias Wagner – der nach seinem Erasmus-Aufenthalt zurückkehrt –, Zahir Yilmaz, Simon Heller, Sven Lendzewski, Pinon Löffler, Matti Lügger sowie Fabian Pohlschröder und Pablo Abia Moran Teil des Kaders.

Mit Oskar Wilms bleibt ein weiterer Spieler an Bord, wird der Mannschaft allerdings im ersten Halbjahr aufgrund eines Auslandssemesters zunächst nicht zur Verfügung stehen.

Noch offen sind aktuell die Personalien Simon Depkat, Simon Maurer und Philipp Holthausen. Hier stehen mögliche studienbedingte Veränderungen sowie ein eventueller Wegzug aus Freiburg im Raum.

Eine interne Veränderung wird es ebenfalls geben: Martin Seftel wird aufgrund seiner privaten Situation künftig für die zweite Mannschaft auflaufen.

Bislang steht lediglich ein Abgang fest: Eigengewächs Marlon Feil wird Freiburg studienbedingt verlassen und den Verein verlassen. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm sowohl sportlich als auch privat alles Gute für die Zukunft.

Der Verein zeigt sich sehr zufrieden mit dem bisherigen Stand der Planungen:

„Wir sind sehr froh, dass wir den Großteil unserer Mannschaft zusammenhalten konnten – unabhängig von der Liga. Das zeigt den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und bestätigt den gemeinsamen Weg, den wir eingeschlagen haben. Wir freuen uns auf die kommende Saison.“

Mit Philippe Hubert Eyebe Awono vom ESV Freiburg konnte zudem bereits der erste Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt werden. Weitere Personalentscheidungen und Meldungen werden in den kommenden Wochen folge