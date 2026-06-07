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Relegation
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TSV Albshausen macht Aufstieg in die B-Liga perfekt
Teaser RELEGATION KLB WETZLAR: +++ In der Relegation zur Fußball-B-Liga Wetzlar setzt sich der C-Liga-Vizemeister TSV Albshausen auch gegen den Zweiten der anderen Gruppe durch. Der aber vielleicht auch hoch darf +++
Wetzlar. Der TSV Albshausen steigt in die Wetzlarer Fußball-B-Liga auf. In der Relegationsrunde ließ der Vizemeister der C-Liga, Gruppe 1, dem 4:0 gegen B-Ligist FC Burgsolms III ein 3:0 (1:0) gegen die SG Bissenberg/Leun/Tiefenbach, den Zweiten der Gruppe 2, folgen.