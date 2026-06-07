TSV Albshausen macht Aufstieg in die B-Liga perfekt Teaser RELEGATION KLB WETZLAR: +++ In der Relegation zur Fußball-B-Liga Wetzlar setzt sich der C-Liga-Vizemeister TSV Albshausen auch gegen den Zweiten der anderen Gruppe durch. Der aber vielleicht auch hoch darf +++ von Redaktion · Gestern, 21:53 Uhr · 0 Leser

Aufstieg perfekt: Der TSV Albshausen hat sich in der Relegation um die Zugehörigkeit zur Fußball-B-Liga Wetzlar sowohl gegen den bisherigen B-Ligisten FC Burgsolms III als auch gegen den anderen C-Liga-Vizemeister SG Bissenberg/Leun/Tiefenbach durchgesetzt. (Symbolfoto) © Volker Lehr

Wetzlar. Der TSV Albshausen steigt in die Wetzlarer Fußball-B-Liga auf. In der Relegationsrunde ließ der Vizemeister der C-Liga, Gruppe 1, dem 4:0 gegen B-Ligist FC Burgsolms III ein 3:0 (1:0) gegen die SG Bissenberg/Leun/Tiefenbach, den Zweiten der Gruppe 2, folgen.