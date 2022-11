TSV Adelberg gewinnt glanzlos aber souverän

Der TSV gewinnt glanzlos aber souverän in Hausen. Auf schwierigem Geläuf erwischt der TSV einen guten Start und geht in der 8. Minute durch Pascal Zieger in Führung, der von Benjamin Locher in Szene gesetzt wird. Danach beherrscht der TSV Adelberg das Spielgeschehen, kommt aber nur selten gefährlich ins letzte Drittel. So dauert es bis zur 37. Spielminuten ehe Locher nach einem abgefälschten Freistoß zum 0:2 einköpft. Der zweite Durchgang ist deutlich hektischer und der TSV gibt die Spielkontrolle zu Beginn etwas aus der Hand. Die Gäste können die kurze schwache Phase der Adelberger nicht nutzen und so bleibt es bei der 0:2 Führung. In der 75. Minute rutscht ein langer Ball von Marco Schwenger auf Locher durch, der zum 0:3 Endstand einschiebt.