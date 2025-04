TSV Achim gewinnt Stadtderby; Remis im Kellerduell

TSV Etelsen II – FSV Langwedel-Völkersen 0:1

In einem hart umkämpften Spiel konnte der FSV Langwedel-Völkersen einen knappen 1:0-Sieg gegen den TSV Etelsen II einfahren. Der entscheidende Treffer fiel bereits in der 22. Minute durch Jan-Luca Rohlfs, der mit einem präzisen Schuss ins Netz traf. Etelsen hatte zwar einige Chancen, konnte jedoch den Ausgleich nicht erzielen und bleibt somit ohne Punkte.



TSV Dörverden – Turnerbund Uphusen II 6:1

Der TSV Dörverden zeigte eine beeindruckende Leistung und fegte den Turnerbund Uphusen II mit 6:1 vom Platz. Finn Austermann und Lennart Troue waren die Stars des Spiels, beide erzielten jeweils zwei Tore. Dörverden dominierte das Spiel von Beginn an und ließ den Gästen keine Chance, während Uphusen lediglich durch Tarik Rebah in der 80. Minute einen Ehrentreffer erzielen konnte.



SV Hönisch – TSV Bierden 1:1

In einem spannenden Duell trennten sich der SV Hönisch und der TSV Bierden mit 1:1. Eric Sonnenberg brachte Bierden früh in Führung (9. Minute), doch Hönisch kämpfte sich zurück und erzielte durch Air Gocllari den Ausgleich in der 54. Minute. Beide Teams hatten in der Folgezeit Möglichkeiten, doch es blieb beim Unentschieden.



MTV Riede – TSV Thedinghausen 3:1

Der MTV Riede setzte sich mit 3:1 gegen den TSV Thedinghausen durch. Maik Stöver, Thorben Maaß und Dennis Rohmeyer sorgten für die Tore der Gastgeber, während Artur Kämena für Thedinghausen in der 74. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Riede zeigte eine starke Teamleistung und festigte damit seine Position in der Tabelle.



SV Holtebüttel – TSV Brunsbrock 1:1

Ein spannendes Spiel endete zwischen dem SV Holtebüttel und dem TSV Brunsbrock mit 1:1. Andre Oestmann brachte Brunsbrock per Foulelfmeter in Führung (38. Minute), doch Finn Oestmann sorgte mit seinem Treffer in der 74. Minute für den Ausgleich. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, konnten jedoch nicht mehr nachlegen.



TSV Lohberg – TSV Fischerhude-Quelkhorn 0:2

Der TSV Fischerhude-Quelkhorn setzte sich mit 2:0 gegen den TSV Lohberg durch. Lukas Klapp und Jannis Deja erzielten die Tore in der ersten Halbzeit und sicherten damit den verdienten Auswärtssieg. Lohberg konnte offensiv nicht überzeugen und blieb ohne eigenen Treffer, weshalb man nach vier Siegen in Serie nicht nachlegen konnte.



TSV Achim – 1. FC Rot-Weiß Achim 3:1

Im Stadtderby zwischen dem TSV Achim und dem 1. FC Rot-Weiß Achim setzte sich der TSV mit 3:1 durch. Yusuf Eliyas Papazoglu war der Mann des Spiels und erzielte alle drei Tore für Achim. Kevin Asparuhov konnte für Rot-Weiß den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen, doch die Überlegenheit des TSV war unübersehbar und so warten die Gäste seit vier Partien auf einen Sieg.