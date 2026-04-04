TSV 1920 Palling 0:3 SG Kirchweidach/Halsbach

Die SG Kirchweidach/Halsbach hat das Kreisklassen-Derby beim TSV 1920 Palling verdient und souverän mit 3:0 gewonnen und dabei von der ersten Minute an keine Zweifel am Sieger gelassen. Während die ersten zwanzig Minuten noch qualitativ hochwertigen Fußball boten, verkam die Partie in der zweiten Halbzeit zunehmend zur Bolzerei – am Ergebnis änderte das nichts mehr.

Blitzstart der Schwarz-Roten

Bereits in der zweiten Minute deutete Benedikt Steiner mit einem Kopfball knapp über das Tor an, wer heute das Sagen haben würde. Und dann schlug Marco Lebesmühlbacher zu – gleich doppelt und innerhalb von nur zwei Minuten. Zunächst zog der Mittelfeldspieler in der 9. Minute aus gut 30 Metern einfach ab und versenkte das Ding unhaltbar im oberen rechten Eck – ein Traumtor der Extraklasse. Noch ehe Palling sich schütteln konnte, staubte Lebesmühlbacher in der 11. Minute einen Abpraller von Benedikt Steiner nach einem Ping-Pong im Strafraum ab und stellte auf 0:2. Der TSV Palling war geschockt, die Schwarz-Roten in ihrem Element.

Barth macht den Deckel drauf

Nach dem Doppelschlag versuchte Tommy Berreiter in der 14. Minute nachzulegen, sein Distanzschuss verfehlte das Tor jedoch um fünf Meter. Das Spiel pendelte sich ein, Kirchweidach blieb klar tonangebend. In der 32. Minute folgte dann das 0:3: Nick Müller schickte einen langen Ball von der Mittellinie auf Johannes Barth, der mit einem feinen Lupfer über Torhüter Markus Babinger hinweg vollendete – ein weiteres sehenswertes Tor.

Kurz vor der Pause gab es noch eine hitzige Szene: Kapitän Johannes Gastager fouelte Raphael Becher kurz vor dem Strafraum – eine Aktion, die durchaus mit Rot hätte geahndet werden können. Schiedsrichter Ghebreslassie zückte jedoch nur Gelb. Becher musste bis zur Pause pausieren, sodass die Schwarz-Roten die letzten Minuten der ersten Hälfte mit zehn Mann bestritten.

Verwaltung in der zweiten Hälfte

Zur Pause wechselte Trainer Christoph Langosch Becher aus und brachte Christian Wolferstetter – Kirchweidach war wieder komplett. Die zweite Hälfte bot deutlich weniger Qualität als die erste. Palling bemühte sich, kam zu einigen Aktionen, scheiterte aber entweder an der gut organisierten Kirchweidacher Abwehr oder an sich selbst. Andreas Breucker im Kirchweidacher Tor musste nur einmal wirklich eingreifen, als Pallings Nr. 8 in der 75. Minute abzog. Ansonsten plätscherte die Partie dahin – mit zunehmend ruppigen Zweikämpfen auf beiden Seiten und einem Schiedsrichter, der viel laufen ließ.

Kirchweidach brachte den Sieg souverän über die Zeit und feierte am Ende einen verdienten 3:0-Derbysieg.

Fazit

Marco Lebesmühlbacher war der überragende Mann des Tages – zwei Tore, beide sehenswert, beide in der Anfangsphase. Die Schwarz-Roten haben die Antwort auf die bittere 3:4-Niederlage gegen Kraiburg gegeben und fahren mit drei wichtigen Punkten im Gepäck nach Hause. Für den TSV Palling war es ein gebrauchter Nachmittag – die Relegationsplätze bleiben bedrohlich nah. Nun dürfen die Schwarz-Roten gespannt nach Burgkirchen schauen: Ein Stolperer des SV 1966 Kay gegen die SVG Burgkirchen würde den Sprung auf Tabellenplatz 2 bedeuten. 🔴⚫⚽​​​​​​​​​​​​​​​​