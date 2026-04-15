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TSV 1889 Buch dreht das Spiel in Staig und springt auf Rang zwei
Landesliga, Staffel 4: Die Übersicht des Nachholspiels vom 19. Spieltag
Der SC Staig setzte im Nachholspiel des 19. Spieltags zunächst den ersten Stich, doch am Ende gehörte der Abend dem TSV 1889 Buch. Vor 280 Zuschauern wandelten die Gäste einen Rückstand in einen klaren 4:1-Erfolg um und schoben sich mit nun 43 Punkten auf den zweiten Tabellenplatz vor den FV Rot-Weiß Weiler.
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Der SC Staig erwischte den besseren Beginn im Derby und ging in der 23. Minute durch Deniz Bihr mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause stellte Luca Deufel in der 37. Minute auf 1:1 und nahm den Hausherren damit einen Teil ihres Schwungs. Nach dem Seitenwechsel drehte Fabian Zeh die Begegnung in der 60. Minute, ehe Manuel Schrapp in der 78. Minute und Timo Leitner in der Nachspielzeit (90.+2) den Auswärtssieg vollendeten. Für den TSV 1889 Buch ist dieser Erfolg im Aufstiegsrennen besonders wertvoll, weil die Mannschaft nun als Zweiter auf 43 Punkte kommt, während der SC Staig als Tabellenzehnter bei 36 Zählern bleibt.