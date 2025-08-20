TSV 1865 sieht kein Land

Und dann das: Die Dachauer blieben beim Bayernliga-Absteiger absolut chancenlos und unterlagen verdientermaßen 0:4 (0:3). Trainer Christian Doll war restlos bedient: „Wir haben alles vermissen lassen, was man in so einem Spiel braucht.“

Sie waren nicht in der Favoritenrolle, das wussten sie, die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865. Aber klammheimlich hatten sie sich doch etwas erhofft bei ihrem Gastspiel beim TSV Rain/Lech am Dienstagabend.

Hinzu kam ein Spielverlauf, der – gelinde ausgedrückt – unkomfortabel war. In der 13. Spielminute brachte Dennis Lechner Rain mit 1:0 in Führung. Kurz darauf hatte 65-Stürmer John Haist eine vielversprechende Kopfballchance, scheiterte aber am Rainer Schlussmann Niklas Gordy.

Der Ausgleichstreffer, der so kurz nach dem 0:1 sicher Auftrieb gegeben hätte, kam demnach nicht – dafür prompt die nächste kalte Dusche: Paul Schmidt erhöhte auf 2:0 (16.). „Diesen Doppelschlag“ habe die Mannschaft nicht verkraftet, berichtete Doll. Ein wenig fing sich sein Team zwar, gefährlich vors Rainer Tor aber kamen die Dachauer nicht.

Als dann Eric Adam in der 43. Spielminute das 3:0 nachlegte, schlichen die Gäste aus Dachau mit hängenden Köpfen in die Kabinen. An einen Punktgewinn beim TSV Rain, der sich anschickt, in die Bayernliga zurückzukehren, glaubte niemand mehr. Das 4:0 durch Fatlum Talla nach einer guten Stunde nahmen die Dachauer allenfalls noch zur Kenntnis.

Bitter außerdem: Schon nach 20. Minuten musste Doll seine Abwehrformation umstellen, Sebastian Löser musste verletzt raus und wird wohl auch in Aystetten dabeisein können. Für ihn kam Marcel Jurakovic in Spiel.

Mit gerade mal vier Punkten liegt der TSV Dachau 1865 nach sieben Spieltagen auf dem 16. Tabellenplatz. Schlechter stehen nur Ehekirchen – ebenfalls vier Punkte – und Schlusslicht FC Kempten da. Nächste Gelegenheit, endlich den ersten Saisonsieg einzufahren, haben die Dachauer am Sonntag in Aystetten, dem 13. der Fußball-Landesliga Südwest.