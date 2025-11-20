TSV 1865 Murnau fordert Unterhaching im Top-Spiel heraus

Heute trifft der Tabellendritte TSV 1865 Murnau auf Spitzenreiter SpVgg Unterhaching. Beide Teams verfolgen langfristige Entwicklung.
Von den großen Drei des Münchner Fußballs steht den Drachen aus Murnau die SpVgg Unterhaching am nächsten. Vielleicht ist es die geerdete Art von Präsident Manni Schwabl, die in Murnau gut ankommt. Vielleicht sind es die vielen Querverbindungen, Spieler und Trainer, die an beiden Standorten zu Gange waren. Vielleicht aber auch die guten Beziehungen des Michael Adelwart gen Haching, die in dieser Woche mal wieder vonnöten waren. Kurzfristig einigte man sich am Dienstagabend, das Top-Spiel der Landesliga, Erster gegen Dritter, auf den heutigen Donnerstag vorzuverlegen.
Die Murnauer würden gerne das Kreisliga-Derby ihrer Zweiten gegen Habach – am Freitag – größer vermarkten. Die eigenen Leute sollen nicht zwischen sehenswerten Spielen wählen müssen, sondern beide verfolgen können. Außerdem ermöglicht ein früherer Termin aller Voraussicht nach ein Spiel auf Rasen. Das fanden dann auch die Hachinger super und willigten ein. Angepfiffen wird heute Abend um 19.30 Uhr in Neuried, dort trägt die Regionalliga-Reserve ihre Heimspiele aus. Trainer Martin Wagner hofft jetzt bloß, dass sich die Fans auch einen Tag früher mobilisieren lassen. „Da brauchen wir alle Unterstützung.“
Es ist ein Spiel unter Brüdern, zumindest im Geiste. Beide Clubs verfolgen vom Kindesalter an ein ähnliches Konzept, züchten Fußballer von kleinauf hoch. Nur, dass die Hachinger in der Nahrungskette noch einmal höher einzugliedern sind. „Das sind junge Spieler, die eine Profikarriere im Kopf haben und jeden Tag trainieren“, sagt Wagner. Bei den Seinen sind zumindest die Illusionen schon gewichen. In den Ligen eins bis drei kommt aus dem aktuellen Team niemand mehr unter. Was nicht bedeutet, dass man nicht auch lokal zur Legende werden kann.
Was die Murnauer Fußballer derzeit leisten, ist einigermaßen originär. In der Fußball-Neuzeit näherte sich kein einziges Team dieses Landstrichs ernsthaft der Bayernliga an. Man muss schon 40, 50 Jahre zurückgehen, um derlei Erfolge aufzuspüren. 1971 kam der 1. FC einmal fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz zur Bayernliga ins Ziel. Auch Wagner stellt noch klar: „Wir träumen von keinem Aufstieg. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn machen würde.“ Er erinnert an Wolfgang Walser, den Kassier, der vor der Saison zur Mannschaft sprach. 40 Punkte müssen das Ziel sein, verlautbarte er und die Trainer stimmten ihm zu. Nun im Spitzenspiel hat Murnau die Chance, diese Marke schon im Jahr 2025 zu knacken. Aktuell steht der TSV bei 39 Zählern. „Das ganze Jahr eine überragende Leistung.“
Bei Gegner Unterhaching heißt es im Internet so schön, Saisonziel: Entwicklung. Und das trifft wiederum auf beide Teams zu. „Druck haben die wirklich keinen“, sagt Wagner über die SpVgg. Könnte aber genauso für seine Mannen gelten. Das ist ja auch das Geheimnis der führenden Drei aus Haching, Rosenheim und Murnau. Die Leichtigkeit der Jugend trägt sie. Dahinter sammeln sich die Clubs, die müssen, Wasserburg, Grünwald, Halbergmoos. Dort fließt mit jedem Euro auch ein großes Pfund Erwartung in die Mannschaft. Fußballerisch, hat Wagner diverse Male beobachtet, zeichnet den Spitzenreiter vor allem die Parität im Kader aus. „Die haben zehn bis zwölf Lautenbachers in ihren Reihen“, scherzt er in Anspielung auf Murnaus zentrale Figur Felix Lautenbacher, der vor der Saison aus Haching kam und bislang alle Erwartungen über-erfüllt. So ein Ungetüm zu bezwingen, ist eine immense Herausforderung. Aber eine Schwachstelle haben die Murnauer ausgemacht. Die mentale Verfassung der Hachinger. „Ich habe das Gefühl, dass sie zur rechten Zeit kommen. Ihr Mega-Lauf zwischendrin ist vorbei.“ Von August bis Oktober siegte die SpVgg zehnmal in Folge, zuletzt gewann sie aber nur eines von vier Spielen. „Vielleicht ist das unsere große Chance.“