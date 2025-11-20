TSV 1865 Murnau fordert Unterhaching im Top-Spiel heraus

Zentrale Figur: Felix Lautenbacher (M.) kam in diesem Sommer aus Unterhaching an die Poschinger Allee und hat voll eingeschlagen. – Foto: Andreas Mayr

Heute trifft der Tabellendritte TSV 1865 Murnau auf Spitzenreiter SpVgg Unterhaching. Beide Teams verfolgen langfristige Entwicklung.

Von den großen Drei des Münchner Fußballs steht den Drachen aus Murnau die SpVgg Unterhaching am nächsten. Vielleicht ist es die geerdete Art von Präsident Manni Schwabl, die in Murnau gut ankommt. Vielleicht sind es die vielen Querverbindungen, Spieler und Trainer, die an beiden Standorten zu Gange waren. Vielleicht aber auch die guten Beziehungen des Michael Adelwart gen Haching, die in dieser Woche mal wieder vonnöten waren. Kurzfristig einigte man sich am Dienstagabend, das Top-Spiel der Landesliga, Erster gegen Dritter, auf den heutigen Donnerstag vorzuverlegen. Die Murnauer würden gerne das Kreisliga-Derby ihrer Zweiten gegen Habach – am Freitag – größer vermarkten. Die eigenen Leute sollen nicht zwischen sehenswerten Spielen wählen müssen, sondern beide verfolgen können. Außerdem ermöglicht ein früherer Termin aller Voraussicht nach ein Spiel auf Rasen. Das fanden dann auch die Hachinger super und willigten ein. Angepfiffen wird heute Abend um 19.30 Uhr in Neuried, dort trägt die Regionalliga-Reserve ihre Heimspiele aus. Trainer Martin Wagner hofft jetzt bloß, dass sich die Fans auch einen Tag früher mobilisieren lassen. „Da brauchen wir alle Unterstützung.“

Heute, 19:30 Uhr SpVgg Unterhaching Haching II TSV Murnau TSV Murnau 19:30 live PUSH Es ist ein Spiel unter Brüdern, zumindest im Geiste. Beide Clubs verfolgen vom Kindesalter an ein ähnliches Konzept, züchten Fußballer von kleinauf hoch. Nur, dass die Hachinger in der Nahrungskette noch einmal höher einzugliedern sind. „Das sind junge Spieler, die eine Profikarriere im Kopf haben und jeden Tag trainieren“, sagt Wagner. Bei den Seinen sind zumindest die Illusionen schon gewichen. In den Ligen eins bis drei kommt aus dem aktuellen Team niemand mehr unter. Was nicht bedeutet, dass man nicht auch lokal zur Legende werden kann.