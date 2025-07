TSV 1865 heiß auf Saisonauftakt: „Qualitativ hervorragend besetzt, auch die Kaderbreite ist super“

Der TSV 1865 Dachau empfängt zum Saisonauftakt in der Landesliga Südwest die Reserve von FV Illertissen. Der Klub freut sich, dass es endlich losgeht.

Dachau – Der TSV 1865 Dachau startet am Freitag, 18. Juli, um 18.30 Uhr im heimischen Solarland-Bayern-Stadion gegen den FV Illertissen II in die Landesliga-Saison 25/26. Mannschaft und Verantwortliche blicken mit riesiger Vorfreude auf die neue Spielzeit und die runderneuerte Mannschaft. Dem Kader stehen elf Neuzugänge und sechs Abgänge gegenüber.

Für die neue Saison wurden die Anstoßzeiten der Heimspiele der Herrenmannschaften angepasst. Bis Ende August trägt die Erste Mannschaft ihre Heimspiele immer freitags aus. Eine Ausnahme bildet das Spiel gegen den SC Oberweikertshofen am Samstag, 16. August, um 13 Uhr.

Ab September finden die Heimspiele samstags um 13 Uhr an der Jahnstraße statt, gefolgt von der Zweiten Mannschaft, die um 15.15 Uhr antritt. Ziel ist es, einen festen Fußballsamstag in Dachau zu etablieren und den Zuschauern die Möglichkeit zu bieten, beide Teams hintereinander zu verfolgen, so die 65-Verantwortlichen.

Trainer Christian Doll muss aus 22 Spielern einen 18-Mann-Kader formen

Die Vorbereitung verlief erfolgreich: Siege über den SV Nord Lerchenau, den SV Waldeck und den SVN München sowie ein 1:1-Unentschieden gegen den FC Wacker München stehen zu Buche. Niederlagen gab es gegen den Landesligisten Dornach und zweimal gegen den Bayernligisten FC Pipinsried. Besonders im Toto-Pokalspiel gegen Pipinsried zeigte die Mannschaft von Trainer Christian Doll trotz einer 1:4-Niederlage über eine Stunde lang eine starke Leistung. Die zweite Partie im Finale des Sparkassen Cup verlor Dachau 65 mit 0:2.

Trainer Christian Doll setzte in der Vorbereitung mehr als 22 Spieler ein. Nun bleibt abzuwarten, wer in den 18-Mann-Kader für das erste Punktspiel berufen wird. Der Gegner, die zweite Mannschaft des Regionalligisten FV Illertissen, gilt als unberechenbar, da meist sehr junge Spieler auflaufen, die sich für höhere Aufgaben empfehlen wollen. In der vergangenen Saison verlor Dachau beide Partien gegen Illertissen II.

„Der Kader ist qualitativ hervorragend besetzt, auch die Kaderbreite ist super und gibt uns Trainern viele verschiedene Optionen.“

Christian Doll

Trainer Christian Doll äußerte sich vor dem Auftaktspiel zuversichtlich: „Wir freuen uns sehr, dass es am Freitag wieder losgeht. Es war eine lange und intensive Vorbereitung, in der alle Spieler hervorragend mitgezogen haben und wir diese Phase ohne Verletzungen überstanden haben. Der Kader ist qualitativ hervorragend besetzt, auch die Kaderbreite ist super und gibt uns Trainern viele verschiedene Optionen. Zudem konnten wir die vielen neuen Spieler gut integrieren und wollen als geschlossene Einheit auftreten. Wir sind gut vorbereitet und wollen mit intensivem Fußball, viel Herz und absoluter Überzeugung in das erste Saisonspiel gegen Illertissen II starten.“

Auch Dachaus Abteilungsleiter Jonas Hoffmann blickt optimistisch auf das erste Spiel: „Demnach bin ich auch für Freitag zuversichtlich, dass wir Illertissen einen echten Fight auf dem Platz bereiten werden, um am Ende mit einem Sieg vom Platz gehen zu können.“ (Robert Ohl)