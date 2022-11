TSV 1865 Dachau wie 2014 die Brasilianer: 1:7-Klatsche in Deisenhofen Fünf Tore von Karger

Dachau – Seit dem 8. Juli 2014 ist die Welt für die 214 Millionen Brasilianer eine andere: Ihre Fußballer gingen im WM-Halbfinale gegen Deutschland 1:7 unter und stürzten eine Nation in die Krise. Das 1:7, das Fußball-Bayernligist TSV Dachau 18675 am Samstag in Deisenhofen hinnehmen musste, hat bei Weitem nicht diese Dimension, aber dennoch Folgen: Der Rückstand der Dachauer zum rettenden 13. Tabellenplatz wird immer größer, beträgt jetzt vier Punkte.

Hinzu kam am Samstag noch die fehlende Cleverness in entscheidenden Situationen. Dies zeigte sich vor dem 1:0 für Deisenhofen in der 18. Minute. Mittelfeldmann Michael Bachhuber war frei durch, der Dachauer Arijanit Kelmendi zupfte den Durchgebrochenen am Trikot, Bachhuber fiel prompt: Foulelfmeter und Rote Karte für Kelmendi.

Diese Niederlage in Deisenhofen konnte man erwarten. Und: Einstellung, Einsatz und Taktik stimmten. Doch die Höhe der Niederlage spiegelte die Unterlegenheit der Dachauer wider. Der TSV 1865 Dachau hat eben nicht solche Top-Spieler in seinen Reihen wie Deisenhofen mit dem fünfmaligen (!) Torschützen und Ex-Profi Nico Karger oder Spielmacher Michael Bachhuber.

Zwei Minuten zuvor fast die identische Situation auf der anderen Seite: Der starke Christos Trifinopoulos spielte Marcel Kosuch wunderbar frei – dieser wurde vom Deisenhofener Michael Vodermeier vehement am Trikot gepackt. Doch Kosuch fiel nicht, sondern wollte das Tor machen – und scheiterte. Hätte er sich fallen lassen wie es Bachhuber kurz darauf tat, hätte es Rot für Deisenhofen und einen Strafstoß für Dachau gegeben. Das Spiel, das so bitter endete, wäre wohl in eine andere Richtung gelaufen.

Nico Karger verwandelte den Elfmeter zum 1:0. Die Deisenhofener spielten von nun an clever ihre Überlegenheit aus – und die Karger-Festspiele konnten beginnen. Der ehemalige Profi erzielte nach dem 1:0 noch vier weitere Tore. Das 2:0 in der 26. Minute mit einem satten Aufsetzer aus 20 Metern und das 3:0 in der 37. Minute mit einem weiteren Foulelfmeter. Hier hatte Dachaus Torwart Marco Jakob Michael Bachhuber gefoult. Das 5:1 ließ Karger in der 51. und das 6:1 in der 70. Minute folgen.

Sebastian Brey hatte in der 46. Minute aus Dachauer Sicht auf 1:3 verkürzt. Den Schlusspunkt setzte in der 89. Minute Nico – nein, nicht Karger –, sondern Nico Patent.

„Wir hatten uns vorgenommen, tief zu stehen und mit einer schnellen Spitze bei Kontern gefährlich zu werden. Bis zum Platzverweis hat das auch gut geklappt“, sagte 65-Trainer Alexander Weiser. „Ärgerlich ist, dass wir uns mal wieder selbst auf die Verliererstraße bringen. Mit zwei Elfmetern in der ersten Hälfte und 70 Minuten in Unterzahl ist es in Deisenhofen schwer, noch zu punkten.“ Dennoch müsse die Mannschaft besser verteidigen. Weiser: „Trotz allem darf man keine sieben Gegentore kassieren.“