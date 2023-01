TSV 1865 Dachau startet Unternehmen „Klassenerhalt ohne Relegation“ mit zwei Neuzugängen Trainingsauftakt beim Bayernligisten

Unterm Strich müssen die TSV-Verantwortlichen eine Menge personeller Probleme handhaben. Dazu meinte 1865-Fußballboss Marcel Richter: „Wir wollen die Vorbereitung natürlich intensiv angehen, um sehr gut vorbereitet zu sein für die Rückrunde. Wir wissen, dass wir in der Rückrunde liefern müssen, um ein ähnliches Szenario wie letzte Saison (die Relegation, Anm.d.Red.) zu vermeiden. Die Spieler wissen, um was es geht. Aber leider haben wir auch jetzt schon wieder Probleme.“ Deswegen, so Richter, habe sich der TSV mit Zanker und Masmanidis personell verstärkt, „und werden wahrscheinlich auch noch personell etwas machen“.

Mithelfen beim Unternehmen Klassenerhalt wollen die beiden Neuzugänge Daniel Zanker vom Landesligisten SE Freising und Antonios Masmanidis vom Ligakonkurrenten VfR Garching. Mit ihnen hat 65-Trainer Alexander Weiser in der Defensive und in der Offensive mehr Möglichkeiten.

Dachau – Wie schwer dies wird, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Der TSV hat als 14. fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, sprich Platz 13. Wobei man wissen muss, dass sich aus den beiden Staffeln Süd und Nord auch der bessere 14. die Relegation ersparen kann. Derzeit ist die Lage so: 14. in der Bayernliga-Nord ist der TSV Großbardorf mit 20 Punkten. Die Dachauer haben bei zwei Spielen mehr 22 Zähler auf der Habenseite.

Co-Trainer Arijanit Kelmendi bat seine Kicker am vergangenen Montag zum ersten Training. Davor, seit 2. Januar, hatten seine Spieler selbstständig sechs Laufeinheiten absolvieren müssen.

Cheftrainer Weiser wiederum gibt die Richtung vor: „Nach einer überstanden Relegation und sehr kurzen Sommerpause wussten wir, dass es kein einfaches Jahr wird. Mit aktuell fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer ist die Devise für die bevorstehende Vorbereitung und restlichen Spiele der Saison klar: Vollgas und alle an einem Strang!“ Nur gemeinsam und mit der richtigen Ernsthaftigkeit könne sein Team die dringend benötigten Punkte einfahren, so Weiser. „Vor allem die unnötigen Fehler und defensive Stabilität gilt es in den nächsten Wochen in den Griff zu bekommen. Es freut mich außerdem, dass wir mit Daniel und Anton zwei neue Spieler im Team haben“, so der Coach.

Punktspielstart für den TSV 1865 ist am Samstag, 4. März, 14 Uhr, beim FC Ismaning.

TSV 1865: Testspiele

Sonntag, 29. Januar, 12 Uhr, gegen VfL Kaufering (Sportpark-Ost); Dienstag, 31. Januar, 19.30 Uhr, gegen FC Pipinsried (Sportpark-Ost); Samstag, 4. Februar, 12 Uhr, gegen FC Deisenhofen (Sportpark-Ost); Samstag, 11. Februar, 14.30 Uhr, bei Türkgücü München; Dienstag, 14. Februar, 19.30 Uhr, gegen Grüne Heide Ismaning (Sportpark-Ost); Samstag, 18. Februar, gegen SV Pullach (Sportpark-Ost); Sonntag, 26. Februar, 13 Uhr, beim VfR Garching.