TSV 1865 Dachau schenkt SVN neun Tore ein – „Höhe des Sieges hätte noch höher ausfallen können“

Für 1865 wiederum war es gut, dass nochmal alle Kicker Spielpraxis bekamen. Rchtige Probleme hatte die Elf von Trainer Christian Doll nicht. Es gab schön herausgespielte Tore gegen eine allerdings sehr löchrige Abwehrformation der Gastgeber. Die Dachauer wechselten munter durch, sodass am Ende 22 Akteure Spielzeit bekamen. Am Spielgeschehen änderten die vielen Wechsel nichts, Dachau blieb haushoch überlegen, und es fielen Tore am Fließband, was natürlich gut für das Selbstvertrauen war.

Trainer Christian Doll meinte nach der Partie: „Es war ein sehr guter und überzeugender Auftritt der gesamten Mannschaft. Das Ergebnis spiegelt auch den Spielverlauf wider, auch die Höhe des Sieges ist absolut verdient, und er hätte bei besserer Chancenverwertung noch höher ausfallen können. Ich habe viele gute Ansätze gesehen, schöne Kombination und toll rausgespielte Tore. Auch gegen den Ball haben wir hervorragend gearbeitet.“