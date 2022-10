TSV 1865 Dachau: Mit „Männerfußball“ gegen die kleinen Löwen Abstiegskampf

Den Bayernliga-Fußballern des TSV Dachau 1865 droht der gleiche Schlamassel wie vor einem Jahr: Die Saison 2021/22 endete in einer nervenaufreibenden Abstiegsrelegation.

Dachau – Und auf einem Relegationsplatz stehen die Dachauer auch aktuell. Im Heimspiel gegen die Zweitvertretung des Drittligisten TSV 1860 München sollte am heutigen Samstag (14 Uhr) demnach tunlichst einen Sieg eingefahren werden, um den Relegationsplatz möglichst verlassen zu können.

Aber es gab auch Positives: das Kopfballtor zum 1:1 in der 94. Minute in Augsburg durch den seit zwei Spielen auftrumpfenden Mohamed Bekaj. Damit markierte der Youngster bereits zum zweiten Mal ein wichtiges Tor. Gegen Nördlingen hatte Bekaj das 1:0 erzielt.

Vier Punkte holte die Elf von Trainer Alexander Weiser aus den letzten beiden Spielen. Der Sieg gegen Nördlingen mit 4:1 war überzeugend, doch das 1:1 bei Türkspor Augsburg war lange Zeit ein Rückfall in vergangene Zeiten. Zu einem behäbigen Spielaufbau und dem Mangel Tormöglichkeiten kam noch hinzu, dass einige Akteure überspielt wirkten.

Der „Star der kleinen Löwen“ ist sicherlich Trainer Frank Schmöller (56), ehemals Profi bei Hertha BSC, Fortuna Köln und der SpVgg Unterhaching. Seit 2006 schon ist er in der Bayernliga Trainer, Schmöller kennte die Liga wie kein anderer.

Im März dieses Jahres spielte der TSV 1860 München II für die Dachauer Schicksal. Denn nach der krachenden 1:5-Klatsche an der Grünwalder Straße gab es ein Beben bei den 65-igern. Erst trat Spielertrainer Fabian Lamotte (jetzt Trainer beim Landesligisten SV Pullach) zurück und Marcel Richter übernahm den Job. Kurz danach gab auch Abteilungsleiter Ugur Alkan (jetzt Trainer beim Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld) seinen Posten ab. Bei einer Neuwahl übernahm auch hier Marcel Richter. Die Entwicklungen damals hätten ihm „unheimlich leidgetan, aber es war notwendig damals, um die Liga zu halten“, erinnert sich Richter an die turbulenten Tage und die folgende Relegation.

Heute gelte es, „den Junglöwen den Spaß am Fußball zu nehmen und Einstellung und Zweikampfhärte zu zeigen, die im Männerfußball gefordert sind“. Insgesamt sei er mit der Entwicklung zufrieden, sagt Richter, „aber wir haben zu wenig Punkte auf dem Konto“. In den noch ausstehenden drei Vorrundenspiele müsse gepunktet werden, „sonst stecken wir im gleichen Dilemma wie in der letzten Saison“.

Trainer Weiser kennt 1860 II. „Es ist eine sehr junge Mannschaft, die für ihren Altersdurchschnitt extrem diszipliniert auftritt und sehr wenig zulässt. Eine einzige Niederlage in der Saison bislang spricht für sich. Wir müssen defensiv gut stehen und als Block gemeinsam gut gegen den Ball zu arbeiten. Offensiv sind wir in jedem Spiel für ein Tor gut und wollen dementsprechend die Punkte zuhause behalten.“

Personell kann Weiser bis auf die Langzeitverletzten Alex Weiss und Lirim Kelmendi aus dem Vollen schöpfen. (ro)