TSV 1865 Dachau kommt beim SV Dornach unter die Räder

Der TSV 1865 Dachau verlor gegen den SV Dornach mit 1:6. – Foto: Jenni Maul/FuPa

Die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele des Fußball-Landesligisten TSV Dachau 1865 sahen ganz gut aus. Es gab drei Siege, ein Remis und nur eine Niederlage. Der vorletzte Test vor dem ersten Punktspiel 2026 ging jedoch daneben: Die Dachauer verloren am Mittwochabend in Aschheim gegen den SV Dornach, den Tabellen-13. der Landesliga Südwest, glatt mit 1:6. Den Ehrentreffer erzielte Antonios Masmanidis in der 86. Minute. Da lagen die Dachauer schon 0:6 zurück. Zwischen dem 0:4 (59.) und dem 0:6 (68.) lagen nicht einmal zehn Minuten. Beide Trainer wechselten im Laufe der Partie munter durch.

Am morgigen Samstag steht für den TSV 1865 auf dem Kunstrasen in Dachau-Ost der letzte Test vor dem Punktspielstart am 28. Februar gegen den TSV Rain auf dem Programm. Gegner ist die Münchner „Skandalnudel“ der vergangenen Jahre: Türkgücü München. Die Münchner sind Schlusslicht der Bayernliga Süd. Gefühlt hatten sie im Winter 30 Abgänge und 30 Neuzugänge. Betreut werden sie von Trainer Rainer Elfinger. Das Testspiel beginnt um 13 Uhr.