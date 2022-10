TSV 1865 Dachau II neuer Tabellenführer!

Ein hitziges Fußballspiel fand am Freitagabend im Hans-Bayer Stadion in Lohhof statt. Der TSV 1865 Dachau hatte die Möglichkeit mit einem Auswärtsdreier vorrübergehend an die Tabellenspitze zu klettern.

Zunächst aber fand der SV Lohhof besser ins Spiel. Nach nur fünf Spielminuten setzte sich der an diesem Tag sehr agile und spritzige Tobias Handra durch und schob das Leder zur 1:0 Führung ein.

65 kam aber nur wenige Minuten später durch einen Standard getreten durch Adrian Abke zurück ins Spiel. Paolo D´Avanzo stand am langen Pfosten goldrichtig und nickte das Leder zum Ausgleich ein.

Mit diesem Spielstand ging es dann auch folgerichtig in die Kabinen.

Mit einem Traumstart gingen die 65´ger in der 50.Min durch Kevin Bromm erstmals in Führung. Das 1:3 ließ nur eine Zeigerumdrehung später auf sich warten. Der zur Halbzeit eingewechselte Andre Di Maso stand goldrichtig und erwischte einen Abpraller, den er frei zum 1:3 für den TSV einschob.

Der SV Lohhof war sichtlich angefressen und versuchte nochmal alles um den Spielstand zu korrigieren. Dies gelang Dion Kabashi in der 82. Min. Er traf durch einen schönen Spannschuss ins linke untere Eck zum Anschluss. 65 Keeper Strohmeier ohne Chance.