TSV 1865 Allstars gewinnen Hallenmasters dramatisch

Die Allstars setzten sich dramatisch gegen Kammerberg durch. Ab dem Viertelfinale prägten taktische Duelle das Dachauer Hallenmasters.

Mit taktisch geprägten Duellen und einem dramatischen Neunmeterschießen ist das Finale 2026 des Herbert-Reischl-jun.-Gedächtnisturniers des ASV Dachau um den VR-Cup 25/26 mit dem Turniersieg der TSV 1865 Allstars zu Ende gegangen. Die Begegnungen ab dem Viertelfinale im Einzelnen:

Nach einem insgesamt chancenarmen Endspiel setzten sich die Allstars im Neunmeterschießen mit 6:4 gegen die SpVgg Kammerberg durch, nachdem es nach der regulären Spielzeit 2:2 gestanden hatte. Das Endspiel war von vorsichtigem „Fußballschach“ – allerdings auf hohem Niveau – geprägt, in dem beide Teams vor allem auf Fehler des Gegners lauerten. Im Entscheidungsschießen behielten die Allstars die Nerven, während zwei Kammerbergern die Nerven flatterten.

Spiel um Platz 3

TSV 1865 Dachau – TSV Eintracht Karlsfeld 3:0

Im Spiel um Platz drei besiegte der TSV Dachau 1865 den TSV Eintracht Karlsfeld klar mit 3:0 und sicherte sich verdient das Treppchen. Bei der Eintracht war nach dem großen Kampf im verlorenen Halbfinale die Luft raus, während der Substanzverlust bei Dachau nicht so groß war. Die Dachauer nutzten ihre Chancen konsequent.

Spiel um Platz 5

SC Oberweikertshofen – ASV Dachau 1:0

Der SCO war um dieses eine Tor in den zehn Minuten Spielzeit besser und setzte sich damit knapp, aber verdient durch. Zuvor hatte sich der ASV nach einer enttäuschenden Halbfinalniederlage gegen Karlsfeld mit einem 1:0 gegen den SV Olympiadorf zumindest noch für das Spiel um Platz fünf qualifiziert.

Spiel um Platz 7

SV Olympiadorf – SV Waldeck 0:2

Waldeck holte sich verdient den Sieg im Spiel um den siebten Platz. Bei Olympiadorf war die Luft raus.

Halbfinale 1

SpVgg Kammerberg – TSV Dachau 1865 3:1

Hitzig und sehr kampfbetont war dieses erste Halbfinale. Beide Seiten schenkten sich nichts, und die körperlich überlegenen Kammerberger lieferten ein Meisterstück in Sachen Einsatz ab. Die Dachauer vergaben einige gute Möglichkeiten, weil Akteure zu eigensinnig agierten. Kammerberg spielte clever und kam verdient ins Finale.

Halbfinale 2

TSV Eintracht Karlsfeld – TSV 1865 Allstars 0:1

Schachspiel auf dem Parkett vom Feinsten! Ein Fehler der Eintracht genügte, um den Allstars den Sieg zu bescheren, der aufgrund von mehr Cleverness auch in Ordnung ging. Karlsfeld nutzte seine wenigen Möglichkeiten nicht, die Allstars hingegen rochierten geschickt in den Positionen und zogen so in das Finale ein.

Qualifikation für die Plätze 5 bis 8

SV Waldeck – SC Oberweikertshofen 1:2

Die Waldecker enttäuschten nach einem guten ersten Finaltag und traten beim großen Finale mit einer fast komplett neuen Mannschaft an.

ASV Dachau – SV Olympiadorf 1:0

Nach der enttäuschenden 0:3-Schlappe im Viertelfinale gegen Karlsfeld qualifizierte sich der Gastgeber ASV Dachau wenigstens für das Spiel um Platz fünf.

Viertelfinals

SV Waldeck – SpVgg Kammerberg 3:8 (2:4/1:4)

Keine Probleme hatte der Bezirksligist Kammerberg im ersten Spiel. Auch das zweite Spiel ging ganz klar an Kammerberg, das mit einer überzeugenden Gesamtleistung in das Halbfinale einzog.

TSV Dachau 1865 – SC Oberweikertshofen 7:4 (3:1/4:3)

Das Duell der beiden Landesligisten entschied 1865 klar für sich. In Partie eins war Fabian Willibald bester Oberweikertshofer, doch er alleine konnte es nicht richten. Überragend bei Dachau: Nikolaus Grotz. In Spiel zwei legte Ex-Profi Dominik Wiedemann schnell zwei Treffer für den SCO vor. Dachau war davon überrascht, kam nur sehr schwer ins Spiel, siegte am Ende aber doch noch.

TSV Eintracht Karlsfeld – ASV Dachau 3:0 (0:0/3:0)

Beide Teams agierten in Begegnung eins hauptsächlich taktisch. Somit fehlten die Torraumszenen und ergo die Tore. Die gab es im Rückspiel, bei dem die Eintracht dominierte. Der ASV war zu ungefährlich vor dem Tor.

TSV 1865 Allstars – SV Olympiadorf 4:2 (4:2/0:0)

Die Allstars machten schon in der ersten Partie alles klar, trotz großer Gegenwehr der Olympiadörfler. Im Rückspiel dann verwaltete die Auswahltruppe den Vorsprung.