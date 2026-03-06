TSV 1860 will Aufstiegsplatz im Blick behalten - Ost-Duell in Cottbus

Zum Finale der Englischen Woche peilt der TSV 1860 München den fünften Sieg in Serie an. Auswärts sind die Löwen am Freitagabend unter Flutlicht bei Viktoria Köln gefordert. Der Samstag steht ganz im Zeichen des Spitzenspiels zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock. Auch der Tabellenführer VfL Osnabrück ist im Einsatz und will seinen positiven Laufe ebenfalls ausbauen. Der Spieltag in der Übersicht.
29. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Energie Cottbus
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SV Waldhof Mannheim
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - MSV Duisburg
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr TSV Havelse - Viktoria Köln
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Erzgebirge Aue
Sa., 14.03.26 16:30 Uhr TSV 1860 München - SV Wehen Wiesbaden
So., 15.03.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - TSG 1899 Hoffenheim II
So., 15.03.26 16:30 Uhr SC Verl - 1. FC Schweinfurt 05
So., 15.03.26 19:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - FC Ingolstadt 04
