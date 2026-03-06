TSV 1860 will Aufstiegsplatz im Blick behalten - Ost-Duell in Cottbus

Der TSV 1860 München hat den Aufstieg noch nicht abgeschrieben. – Foto: Sven Leifer

Zum Finale der Englischen Woche peilt der TSV 1860 München den fünften Sieg in Serie an. Auswärts sind die Löwen am Freitagabend unter Flutlicht bei Viktoria Köln gefordert. Der Samstag steht ganz im Zeichen des Spitzenspiels zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock. Auch der Tabellenführer VfL Osnabrück ist im Einsatz und will seinen positiven Laufe ebenfalls ausbauen. Der Spieltag in der Übersicht.