TSV 1860 will Aufstiegsplatz im Blick behalten - Ost-Duell in Cottbus

Der TSV 1860 München will die Englische Woche mit dem dritten Sieg vergolden. Auswärts sind die Löwen bei Viktoria Köln gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem.

von Marcel Eichholz · Heute, 12:30 Uhr
Der TSV 1860 München hat den Aufstieg noch nicht abgeschrieben.
Der TSV 1860 München hat den Aufstieg noch nicht abgeschrieben. – Foto: Sven Leifer

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Zum Finale der Englischen Woche peilt der TSV 1860 München den fünften Sieg in Serie an. Auswärts sind die Löwen am Freitagabend unter Flutlicht bei Viktoria Köln gefordert. Der Samstag steht ganz im Zeichen des Spitzenspiels zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock. Auch der Tabellenführer VfL Osnabrück ist im Einsatz und will seinen positiven Laufe ebenfalls ausbauen. Der Spieltag in der Übersicht.

Viktoria Köln - TSV 1860 München

Heute, 19:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
19:00live

FC Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen

Morgen, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
14:00

FC Energie Cottbus - FC Hansa Rostock

Morgen, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
14:00live

SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II

Morgen, 14:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
14:00live

TSG Hoffenheim II - Rot-Weiss Essen

Morgen, 14:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
14:00live

1. FC Schweinfurt - SSV Ulm

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
14:00live

SSV Jahn Regensburg - VfL Osnabrück

Morgen, 16:30 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
16:30live

SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse

So., 08.03.2026, 13:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
13:30live

MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken

So., 08.03.2026, 16:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
16:30live

FC Ingolstadt - SC Verl

So., 08.03.2026, 19:30 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
SC Verl
SC VerlSC Verl
19:30live

So geht es weiter

29. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Energie Cottbus
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SV Waldhof Mannheim
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - MSV Duisburg
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr TSV Havelse - Viktoria Köln
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Erzgebirge Aue
Sa., 14.03.26 16:30 Uhr TSV 1860 München - SV Wehen Wiesbaden
So., 15.03.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - TSG 1899 Hoffenheim II
So., 15.03.26 16:30 Uhr SC Verl - 1. FC Schweinfurt 05
So., 15.03.26 19:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - FC Ingolstadt 04

