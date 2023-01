TSV 1860: Wende im Transferpoker? Leuven setzt Holzhauser ein, Gorenzel freut sich 1860 hatte Gastspielerlaubnis

Belek – Den freien Samstagnachmittag nutzten die Belek-Löwen auf unterschiedliche Weise: Einige gingen auf Shoppingtour, andere zum Barbershop oder an den Pool – den Sportchef zog es an den Strand. Einsam saß Günther Gorenzel im Sand, blickte nachdenklich Richtung Sonnenuntergang und sagte, angesprochen von unserer Zeitung: „Ich überlege mir unsere nächsten Schachzüge …“

Gemeint natürlich: das Transferschach um Raphael Holzhauser, der am Sonntag nicht wie geplant im Löwen-Trikot gegen Lautern debütierte, sondern ab 21 Uhr noch einmal für OH Leuven auflief. Im Spiel gegen Kortrijk stand der Wunschspieler von Michael Köllner in der Startelf. Ein Fehler der Belgier – glauben die Löwen …

TSV 1860: Spielte Holzhauser ohne Erlaubnis?