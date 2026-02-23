TSV 1860 Weißenburg trennt sich von Trainer Marco Fabritius Tabellen-15. setzt vor dem Re-Start der Landesliga Nordost auf neuen Impuls an der Seitenlinie +++ Nach 1:6 im letzten Testspiel reagiert der Landesligist von Marco Baumgartner · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser

Bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft noch aktiv an der Seitenlinie: Marco Fabritius (2. v. li.) – Foto: D. Geiswinkler

Der TSV 1860 Weißenburg hat kurz vor dem Re-Start der Landesliga Nordost die Reißleine gezogen und sich von Trainer Marco Fabritius getrennt. Nach FuPa-Informationen erfolgte die Entscheidung im Anschluss an das deutliche 1:6 im letzten Testspiel gegen die SpVgg Erlangen. Der Tabellen-15. reagiert damit auf die sportlich angespannte Lage im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 20 Punkten aus 21 Spielen (5-5-11) rangieren die Weißenburger aktuell auf einem Relegationsplatz. Der Vorsprung auf die direkte Abstiegszone ist überschaubar, der Druck im Tabellenkeller entsprechend hoch. Offenbar wollte der Verein vor dem Start in die Restrückrunde noch einmal ein Zeichen setzen.

Zur Entscheidung äußert sich der sportliche Leiter Christian Leibhard, der künftig gemeinsam mit Lukas Siol und Tim Lotter interimsweise die Verantwortung übernimmt:

„Nach reiflicher Überlegung und eingehender Analyse der Entwicklung des Saisonverlaufs 2025 sowie der Wintervorbereitung entschieden wir in der sportlichen Leitung, die Zusammenarbeit mit unserem Cheftrainer Marco Fabritius mit sofortiger Wirkung zu beenden“, erklärt Leibhard. „In der aktuellen sportlichen Situation und mit Blick auf den Abstiegskampf sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir einen neuen Impuls setzen müssen, um unser oberstes Ziel – den Landesliga-Klassenerhalt – zu erreichen.“ Bis auf Weiteres übernimmt das interne Trio die Mannschaft. Abschließend findet Leibhard anerkennende Worte für den scheidenden Trainer:

„Wir bedanken uns bei Marco ausdrücklich für seinen Einsatz, sein Engagement und die geleistete Arbeit. Für seine private wie auch sportliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.“

Fabritius: „Vielleicht wollte man einen anderen Führungsstil“ Noch in der Winterpause hatte sich Fabritius im FuPa-Interview optimistisch gezeigt und auf eine positive Vorbereitung verwiesen. Auch rückblickend bewertet der Coach diese Phase durchaus positiv: Gegen Regionalligist Eichstätt habe man knapp mit 1:2 verloren, gegen den ATSV Erlangen über weite Strecken überzeugt. „Aus meiner Sicht war die Vorbereitung sehr, sehr positiv. Wir haben uns gut entwickelt“, sagt Fabritius. Das 1:6 gegen die SpVgg Erlangen sei dann jedoch „komplett in die Hose gegangen“ – womöglich der finale Auslöser für die Entscheidung der Verantwortlichen.