TSV 1860 Weißenburg trennt sich von Trainer Marco Fabritius

Der TSV 1860 Weißenburg hat kurz vor dem Re-Start der Landesliga Nordost die Reißleine gezogen und sich von Trainer Marco Fabritius getrennt. Nach FuPa-Informationen erfolgte die Entscheidung im Anschluss an das deutliche 1:6 im letzten Testspiel gegen die SpVgg Erlangen. Der Tabellen-15. reagiert damit auf die sportlich angespannte Lage im Kampf um den Klassenerhalt.
Mit 20 Punkten aus 21 Spielen (5-5-11) rangieren die Weißenburger aktuell auf einem Relegationsplatz. Der Vorsprung auf die direkte Abstiegszone ist überschaubar, der Druck im Tabellenkeller entsprechend hoch. Offenbar wollte der Verein vor dem Start in die Restrückrunde noch einmal ein Zeichen setzen.
Zur Entscheidung äußert sich der sportliche Leiter Christian Leibhard, der künftig gemeinsam mit Lukas Siol und Tim Lotter interimsweise die Verantwortung übernimmt:
„Nach reiflicher Überlegung und eingehender Analyse der Entwicklung des Saisonverlaufs 2025 sowie der Wintervorbereitung entschieden wir in der sportlichen Leitung, die Zusammenarbeit mit unserem Cheftrainer Marco Fabritius mit sofortiger Wirkung zu beenden“, erklärt Leibhard. „In der aktuellen sportlichen Situation und mit Blick auf den Abstiegskampf sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir einen neuen Impuls setzen müssen, um unser oberstes Ziel – den Landesliga-Klassenerhalt – zu erreichen.“
Bis auf Weiteres übernimmt das interne Trio die Mannschaft. Abschließend findet Leibhard anerkennende Worte für den scheidenden Trainer:
„Wir bedanken uns bei Marco ausdrücklich für seinen Einsatz, sein Engagement und die geleistete Arbeit. Für seine private wie auch sportliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.“
Noch in der Winterpause hatte sich Fabritius im FuPa-Interview optimistisch gezeigt und auf eine positive Vorbereitung verwiesen. Auch rückblickend bewertet der Coach diese Phase durchaus positiv: Gegen Regionalligist Eichstätt habe man knapp mit 1:2 verloren, gegen den ATSV Erlangen über weite Strecken überzeugt.
„Aus meiner Sicht war die Vorbereitung sehr, sehr positiv. Wir haben uns gut entwickelt“, sagt Fabritius. Das 1:6 gegen die SpVgg Erlangen sei dann jedoch „komplett in die Hose gegangen“ – womöglich der finale Auslöser für die Entscheidung der Verantwortlichen.
„Vielleicht wollte man jetzt einfach noch einmal einen Impuls setzen und mit einem anderen Führungsstil in den Klassenerhalt gehen“, ordnet der Trainer ein. Die Trennung sei letztlich einvernehmlich erfolgt. Gegensätzliche Ansichten habe es keine gegeben, vielmehr habe er den Vorschlag des Vereins akzeptiert und respektiert.
Emotional sei die Nachricht dennoch gewesen: „Solche Entscheidungen sind nie schön. Ich war mit Herzblut dabei und habe sehr gerne für den Verein gearbeitet. Die Zusammenarbeit war immer offen und auf Augenhöhe.“ Persönlich hätte er sich gewünscht, zumindest noch ein oder zwei Pflichtspiele betreuen zu dürfen. „Aber es gibt nie den perfekten Zeitpunkt für eine Trennung.“
Sportlich steht der TSV 1860 Weißenburg vor einer anspruchsvollen Restrückrunde. In der Landesliga Nordost führt die DJK Ammerthal souverän das Tableau an, während sich im Tabellenkeller mehrere Teams um den Ligaverbleib bemühen. Weißenburg liegt aktuell auf Rang 15, dahinter folgen Lauterhofen, Nürnberg-Buch und Röslau.
Mit 22 erzielten Treffern stellt der TSV eine der harmloseren Offensiven der Liga, defensiv kassierte das Team bislang 37 Gegentore. Die Mission Klassenerhalt wird damit zu einer echten Herausforderung.
Wie es für ihn persönlich weitergeht, lässt Fabritius zunächst offen. „Ich werde das Ganze jetzt erst einmal sacken lassen“, erklärt er. Grundsätzlich sei das Interesse vorhanden, wieder als Trainer zu arbeiten. „Ich bin offen für Gespräche. Es muss aber zu mir und meinem Trainerstil passen.“ Eine sofortige Rückkehr auf die Bank schließt er nicht aus, verspürt jedoch keinen Druck, unmittelbar ein neues Engagement anzunehmen.
Klar ist lediglich: Der TSV 1860 Weißenburg setzt im Abstiegskampf also auf einen neuen Impuls – in der Hoffnung, die Trendwende noch rechtzeitig einzuleiten.