TSV 1860 verspielt nach Traumstart Zwei-Tore-Führung gegen FC Augsburg II

Trotz einer 2:0-Führung gab es für den TSV 1860 München nur ein Remis. – Foto: Julien Christ/FuPa Oberbayern

„Früher als kleines Kind habe ich schon immer den Löwen getragen, und jetzt hier vor euch Fans in diesem Stadion, in diesem Trikot für die Profimannschaft zu spielen, macht mich unfassbar stolz“, spricht Benedikt Hoppe auf Instagram über seinen bevorstehenden ersten Auftritt im Grünwalder Stadion.

Vorbericht: Freitagabend, Flutlicht und bestes Fußballwetter – Fußballherz, was willst du mehr? Der TSV 1860 München ist zurück im Grünwalder Stadion. Für die neuen Löwen steht heute ab 19 Uhr das erste Heimspiel in der Kultstätte im neuen Zeitalter an.

Löwen-Talente vor Debüt im Grünwalder Stadion

So wie dem 25-jährigen Abwehrspieler dürfte es mehreren Löwen-Akteuren am Freitagabend gehen. Schließlich lief ein Großteil der Akteure aus dem runderneuerten Kader in der vergangenen Saison noch für die zweite Mannschaft in der Bayernliga Süd auf. Aus durchschnittlich rund 200 Zuschauern bei Heimspielen werden plötzlich knapp 15 000. Das Grünwalder Stadion ist beim Heimauftakt in der Regionalliga Bayern ausverkauft.

Auch für die Talente des FC Augsburg werden diese Zuschauermassen ein ganz neues Erlebnis. Die Zweitvertretung des Bundesligisten startete mit einem Sieg und einer Niederlage in die noch junge Saison. Nach der 0:3-Niederlage bei der SpVgg Bayreuth gab es für den FCA II am vergangenen Spieltag einen 3:2-Erfolg über Aufsteiger TSV Landsberg. Mit drei Punkten aus den ersten beiden Partien liegen die Fuggerstädter auf Tabellenrang elf.

Einen Platz dahinter rangiert der TSV 1860, der am ersten Spieltag allerdings noch spielfrei erhalten hatte. Bei der Regionalliga-Rückkehr gab es am zurückliegenden Samstag ein 2:2-Unentschieden bei Mitabsteiger 1. FC Schweinfurt. Dabei zeigten sich die Löwen trotz der vielen Veränderungen, teilweise kurzfristig, von Beginn an konkurrenzfähig. Vor heimischem Publikum soll nun der erste Dreier der neuen Zeitrechnung gelingen.

Allerdings haben sich auch die Gäste namhaft verstärkt. Bentley-Baxter Bahn spielte in den vergangenen elf Jahren durchwegs in der 2. Bundesliga und der 3. Liga. Till Schumacher lief im Frühjahr 2024 noch unter Löwen-Kulttrainer Peter Pacult für Austria Klagenfurt in der österreichischen Bundesliga auf. Lukas Aigner dürfte dem ein oder anderen Sechzger-Fan noch ein Begriff sein. Der 30-Jährige war Bestandteil des Kaders, als die Löwen letztmals in der Regionalliga spielten – und am Ende sofort wieder in die 3. Liga aufstiegen. Bis dahin ist es dieses Jahr noch ein langer Weg.