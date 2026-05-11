TSV 1860 Stralsund und VfL Bergen top, SC Parchim im 9:2-Torrausch

In der Landesliga Ost und in der Landesliga West war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Vor 55 Zuschauern entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie, in der die Gäste zunächst den besseren Start erwischten. Jannes Natzius (21.) brachte Neubrandenburg in Führung, womit es auch in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse: Erst glich Bastian Schuldt (50.) für Grimmen aus, doch nur acht Minuten später stellte Denis Schmidt (58.) die Führung für die Oberliga-Reserve wieder her. Grimmen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drehte das Spiel innerhalb kürzester Zeit komplett. Lukas Ziems (60.) erzielte den postwendenden Ausgleich, bevor Marlon Krowas (69.) die Hausherren erstmals in Front brachte. Den Schlusspunkt setzte erneut Lukas Ziems (76.) mit seinem zweiten Treffer zum 4:2-Endstand.
In Wolgast sahen die 103 Zuschauer eine lange Zeit ausgeglichene Begegnung, in der die Defensivreihen das Geschehen dominierten. Erst in der Schlussphase der zweiten Halbzeit konnte sich die TSG Neustrelitz II entscheidend durchsetzen. Der Mann des Tages war zweifellos Moritz Nittel, der die Partie fast im Alleingang entschied. In der 65. Minute brach er den Bann und erzielte das 0:1. Nur neun Minuten später legte er nach und markierte in der 74. Minute den Treffer zum 0:2-Endstand. Wolgast bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber gegen die kompakte Defensive der Gäste kein Durchkommen.
Eine deutliche Angelegenheit war das Duell in Stralsund vor 78 Zuschauern. Die Hausherren legten einen Blitzstart hin und führten durch Finn Kolberg (11.) und Maxim Schonschadowski (14.) bereits früh mit 2:0. Anklam kam durch Tom Fraus (28.) zwar noch vor der Pause heran, schwächte sich im zweiten Durchgang jedoch selbst, als Sascha Priebbernow (65.) die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl kannte Stralsund kein Erbarmen: Maxim Schonschadowski schraubten das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern (79., 84.) in die Höhe und machte damit seinen Hattrick perfekt. Den Schlusspunkt setzte erneut Finn Kolberg (89.) zum 5:1-Heimsieg.
Vor 105 Zuschauern entwickelte sich ein enges und umkämpftes Spiel. Die Kickers erwischten den psychologisch wichtigen Moment und gingen kurz vor der Halbzeitpause durch Max Kolbe (44.) in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Kimi Hartwig (65.) auf 2:0, was den Gastgebern Sicherheit verlieh. Richtenberg gab sich jedoch nicht auf und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. Mehr als der Anschlusstreffer durch Ole Kircher (82.) sprang für die Gäste jedoch nicht mehr heraus, sodass die Kickers die drei Punkte knapp über die Zeit retteten.
Der SV Barth lieferte vor 57 Zuschauern eine souveräne Vorstellung ab. Bereits in der 15. Minute stellte Justin Wendland die Weichen auf Sieg. Noch vor der Pause erhöhte Paul-Fiete Danzer (26.) auf 2:0. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff sorgte Alexander Günther (46.) für die endgültige Entscheidung. Baabe fand über die gesamte Spielzeit kein wirksames Mittel gegen die offensivstarken Barther. Den Schlusspunkt setzte erneut Justin Wendland (77.), der mit seinem zweiten Tor des Tages den 4:0-Endstand besiegelte.
In Malchin präsentierten sich die Gäste aus Friedland vor 62 Zuschauern als die deutlich abgeklärtere Mannschaft. Panagiotis Binousis brachte den TSV bereits in der 13. Minute in Front. Kurz vor dem Pausentee erhöhte Friedland auf 0:2 (42.), was Malchin sichtlich zusetzte. Im zweiten Durchgang versuchten die Hausherren zwar, den Druck zu erhöhen, blieben im Abschluss aber zu ungenau. In der Nachspielzeit konterte Friedland die aufgerückte Malchiner Abwehr eiskalt aus: Johannes Jandt (90.+3) markierte den Treffer zum souveränen 0:3-Auswärtssieg.
Im Duell vor 87 Zuschauern sah es zunächst nicht nach einem Kantersieg für Bergen aus. Marco Krolikowski (17.) brachte den SV Waren 09 sogar in Führung. Doch Bergen schüttelte sich kurz und drehte die Partie noch vor der Pause durch Marc Klöckner (26.) und Felix Essner (42.). Direkt nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen alle Dämme: Erneut Marc Klöckner (46.), Danny Drzymotta (55.) und Niklas Schulz (58.) schraubten das Ergebnis innerhalb von nur zwölf Minuten auf 5:1 hoch. Waren fand danach keine Mittel mehr, um dem Berger Offensivwirbel etwas entgegenzusetzen.
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In Bentwisch erlebten die 60 Zuschauer ein Spiel, das wohl noch lange in den Köpfen bleiben wird. Der SC Parchim präsentierte sich in einer beängstigenden Frühform und überrollte die Oberliga-Reserve fast nach Belieben. Der überragende Akteur auf dem Platz war Paul Propp, der bereits in der 7. Minute den Torreigen eröffnete und bis zum Ende insgesamt viermal (18., 23., 77.) einnetzte. Ein unglückliches Eigentor von Florian Jahns (20.) sowie Treffer von Franz Wietzke (41.) und Hanno Weidenhöfer (47.) sorgten früh für deklassierende Verhältnisse. Bentwisch bewies trotz des Rückstands Moral und kam durch Fietje Frohberg (51.) und Kurt Hawich (55.) kurzzeitig heran, doch Parchim blieb eiskalt. Tom Schätz (69.) und erneut Hanno Weidenhöfer (85.) machten das Ergebnis schließlich fast zweistellig.
Vor 180 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell. Die Gäste aus Crivitz erwischten den besseren Start, als Tom Metzner in der 30. Minute einen Foulelfmeter zur Führung verwandelte. Der Doberaner FC zeigte sich jedoch unbeeindruckt und schlug noch vor dem Seitenwechsel durch Robert Hartmann (37.) zurück. Unmittelbar nach der Pause drehten die Hausherren die Partie komplett: Lenhard Knaak markierte in der 48. Minute das 2:1. In der Folge drängte Crivitz auf den Ausgleich, doch Andre Grenz sorgte in der 67. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung und sicherte dem DFC den Heimsieg.
Eine einseitige Machtdemonstration bekamen die 66 Zuschauer in Wismar zu sehen. Die Anker-Reserve ließ den Gästen aus Gadebusch über die gesamte Spielzeit nicht den Hauch einer Chance. Gleich drei Spieler konnten sich doppelt in die Torschützenliste eintragen: Leon Henke (5., 44.), Fawad Safe (13., 61.) und Julian Luca Wallenta (36., 81.) schraubten das Ergebnis kontinuierlich in die Höhe. Den zwischenzeitlichen Treffer zum 6:0 steuerte Paul Raffel (80.) bei. Gadebusch fand kein Mittel gegen den Angriffswirbel der Hausherren und musste mit einer herben 0:7-Niederlage die Heimreise antreten.
In Schwerin sahen die 99 Zuschauer eine Partie, die vor allem von taktischer Disziplin und starken Defensivreihen geprägt war. Im Gegensatz zu den torreichen Parallelbegegnungen neutralisierten sich beide Teams weitestgehend im Mittelfeld. Den entscheidenden Moment des Tages erlebten die Fans kurz vor dem Halbzeitpfiff: John Nebel fand in der 41. Minute die Lücke in der Schweriner Hintermannschaft und erzielte das goldene Tor zum 0:1. In der zweiten Halbzeit warf die Verbandsliga-Reserve noch einmal alles nach vorne, konnte den Abwehrriegel der Spielvereinigung jedoch nicht mehr knacken.
Ein Spiel mit einer dramatischen Schlussphase erlebten die 50 Zuschauer in Plate. Zunächst sah es gut aus für die Gastgeber, als John Heyd in der 22. Minute zur Führung traf. Sievershagen blieb jedoch geduldig und schlug zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt zurück: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) markierte Phil Skeip den Ausgleich. Im zweiten Durchgang blieb die Partie lange offen, bis die Gäste in der Schlussphase den längeren Atem bewiesen. Danny Koop drehte das Spiel in der 85. Minute zugunsten des Sievershäger SV, bevor Philipp Meier in der Nachspielzeit (90.+2) mit dem 1:3 alles klar machte.
In Grevesmühlen entschied ein früher Blitzstart über die Vergabe der drei Punkte. Vor 63 Zuschauern waren die Hausherren gedanklich wohl noch nicht ganz auf dem Platz, als Eric Lucyga bereits in der 12. Minute zum 0:1 für Kritzmow traf. In der Folge entwickelte sich eine zähe Begegnung, in der Grevesmühlen zwar mehr Ballbesitz verzeichnete, aber selten zwingend vor das Tor der Gäste kam. Kritzmow verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft und einer konzentrierten Abwehrleistung bis zum Schlusspfiff.
In Ludwigslust sahen die 75 Zuschauer ein wahres Offensiv-Feuerwerk mit ständig wechselnden Vorzeichen. Die SG legte durch Max Brüggert (2.) und Johannes Gofskie (14.) fulminant los, doch Testorf Upahl antwortete beeindruckend. Hannes Drewes (27., 41.) und Kostas Rogge (36.) drehten die Partie innerhalb von 14 Minuten auf 2:3. Doch noch vor der Pause glich erneut Max Brüggert (44.) aus. Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch Ludwigslust/Grabow: Friedrich Schebela (48.), Johannes Gofskie (51.), erneut Brüggert (87.) mit seinem dritten Treffer und Hannes Seifert (89.) schraubten das Ergebnis auf den spektakulären 7:3-Endstand hoch.
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